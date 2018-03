Sci : Cdm - Innerhofer 2/o in superG Aare : La coppa del mondo di superG, a conferma di una complessiva superiorita' scandinava che dura ormai da sette stagioni, era stata già' vinta in anticipo dal norvegese Kjetil Jansrud oggi 6/o. Per l'...

Sci - CdM : Sofia Goggia vince superG a Are : 11.51 Sofia Goggia non finisce di stupire.Dopo aver vinto l'oro olimpico in Corea del Sud e la coppa di discesa ad Are, centra anche la quinta vittoria in carriera (oltre a 16 podi) nel superG in programma in Svezia. La 26enne bergamasca precede la tedesca Rebensburg e la campionaessa statunitense Vonn. A completare il successo della "valanga rosa" il quinto posto di Federica Brignone e il settimo di Nadia Fanchini. Il sesto posto consente a ...

Sci - CdM : alla Goggia la coppa di discesa : 13.02 Sofia Goggia conquista la coppa del Mondo di discesa, la terza per i colori azzurri dopo quelle Isolde Kostner nel 2001 e 2002 e di Peter Fill nel 2016 e 2017.Nell'ultima prova stagionale a Are , Svezia, ,la campionessa olimpica centra ...

Sci - CdM : alla Goggia la coppa di discesa : 13.02 Sofia Goggia conquista la coppa del Mondo di discesa, la terza per i colori azzurri dopo quelle Isolde Kostner nel 2001 e 2002 e di Peter Fill nel 2016 e 2017.Nell'ultima prova stagionale a Are (Svezia),la campionessa olimpica centra il secondo posto alle spalle della Vonn Per la campionessa americana si tratta dell'82° successo (-4 dal record assoluto di Ingemar Stenmark) che non le permette di scavalcare la bergamasca per 3 punti ( ...

Sci - 17 azzurri alle Finali cdm di Aare : ANSA, - Kvitfjell , Norvegia, , 11 mar - E' stato definito il quadro degli azzurri qualificati alle Finali di Coppa del mondo che si svolgeranno nel corso della prossima settimana a Aare, in Svezia. Sono complessivamente diciassette, ai quali si sarebbe dovuto aggiungere Peter Fill , che è tra i migliori 25 sia in ...

Sci - Cdm : Jansrud vince superG Kvitfjell - sua la coppa di specialità : Per l'Italia l'attesa è concentrata su mercoledì per l'ultima discesa donne: l'oro olimpico Sofia Goggia se la vedrà con Lindsey Vonn per la conquista della coppa del mondo. L'italiana ha 429 punti ...

Sci : Kvitfjell - Jansrud vince superG e Cdm - Innerhofer 14/o : Ora la coppa del mondo passerà in Svezia per le Finali di stagione ad Aare, località che nel febbraio 2109 ospiterà i Mondiali. Da mercoledì a domenica prossima gareggeranno solo i migliori di ogni ...

Sci : Kvitfjell - Jansrud vince superG e Cdm - Innerhofer 14/o : Ora la coppa del mondo passerà in Svezia per le Finali di stagione ad Aare, località che nel febbraio 2109 ospiterà i Mondiali. Da mercoledì a domenica prossima gareggeranno solo i migliori di ogni ...

Sci : cdm - slalom Ofterschwang - in testa Shiffrin e Costazza : L'americana- che ha già vinto la coppa di disciplina e quella del mondo - precede le austriache Katharina Gallhuber in 54.55 e Bernadette Schild in 54.64. Fuori per un errore Irene Curtoni, la ...

Sci - Cdm : Mowinckel vince il gigante di Ofterschwang : La norvegese beffa la tedesca Rebensburg, terza la Shiffrin. Fuori Goggia e Brignone, la Bassino quinta è la prima delle azzurre

Sci - Cdm Brignone vince combinata - Hirscher sempre più re delle nevi : Con la vittoria nello slalom di Kranjska Gora, la numero 57 in carriera per questo campione delle nevi, si chiude di fatto anche la Coppa del mondo di specialità , la sesta, e quella assoluta, che lo ...

Sci di fondo - cdm uomini : Pellegrino vince la sprint skating a Lahti : Sulla stessa pista dell'oro iridato 2017, dunque Pellegrino si ripete e celebra nel migliore dei modi il ritorno nella Coppa del mondo sprint, dopo l'argento olimpico a tecnica classica. Una gran ...

Sci di fondo - cdm uomini : Pellegrino vince la sprint skating a Lahti : Sulla stessa pista dell'oro iridato 2017, dunque Pellegrino si ripete e celebra nel migliore dei modi il ritorno nella Coppa del mondo sprint, dopo l'argento olimpico a tecnica classica. Una gran ...

Sci - Cdm Weirather vince SuperG Crans Montana - Brignone quarta con beffa : Crans Montana , Svizzera, - Federica Brignone quarta con beffa nel SuperG di Crans Montana, valido per la Coppa del Mondo. L'azzurra chiude ai piedi delle tre posizioni nobili, quarta a pari merito con Michelle Gisin e a soli tredici centesimi dalla svizzera Wendy Holdener, che scende con il pettorale numero 31 e ...