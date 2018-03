Sci alpino | Sofia Goggia | “Pazzesco Bello quando raggiungi un obiettivo | contenta per

LIVE Sci alpino - SuperG maschile Are 2018 in DIRETTA : Kriechmayr in testa! Innerhofer e Paris - ultima occasione della stagione : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del SuperG maschile di Are (Svezia), valido per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà una gara con finalità puramente agonistiche e non per la conquista della Coppa di specialità quella che vedremo sulle nevi svedesi. Kjetil Jansrud, vincendo la prova di casa a Kvitfjell, ha ottenuto anche il successo finale e dunque il norvegese potrà gareggiare a cuor leggero volendo porre il proprio sigillo ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Are 2018 in DIRETTA : Michelle Gisin in testa! Coppa ancora a Tina Weirather. Sofia Goggia all’assalto della vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Are, Finale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Tina Weirather e Lara Gut si contendono la Sfera di Cristallo. L’atleta del Liechtenstein ha 46 punti di vantaggio sulla svizzera, si decide tutto all’ultima gara. Sono però tante le pretendenti alla vittoria di tappa tra cui la nostra Sofia Goggia che, dopo aver vinto la Coppa del Mondo di discesa, cerca ...

LIVE Sci alpino - SuperG maschile Are 2018 in DIRETTA : Innerhofer e Paris - ultima occasione della stagione : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del SuperG maschile di Are (Svezia), valido per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà una gara con finalità puramente agonistiche e non per la conquista della Coppa di specialità quella che vedremo sulle nevi svedesi. Kjetil Jansrud, vincendo la prova di casa a Kvitfjell, ha ottenuto anche il successo finale e dunque il norvegese potrà gareggiare a cuor leggero volendo porre il proprio sigillo ...

Sci alpino - SuperG maschile Are 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del SuperG maschile delle Finali di Coppa del Mondo di Are 2018. Il Programma Giovedì 15 marzo ore 12.00 SuperG maschile CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS ...

Sci alpino - SuperG femminile Are 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del SuperG femminile delle Finali di Coppa del Mondo di Are 2018. Il Programma Giovedì 15 marzo ore 10.30 SuperG femminile CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS ...

Sci alpino - SuperG maschile Are 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Si completa il Programma della velocità alle Finali di Coppa del Mondo ad Are con il SuperG maschile. Solo due italiani al via, Christof Innerhofer e Dominik Paris. La startlist e i pettorali di partenza del SuperG maschile delle Finali di Are 1 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head 2 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic 3 53817 FRANZ Max 1989 AUT Atomic 4 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Atomic 5 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer 6 ...

Sci alpino - SuperG femminile Are 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Continuano le Finali di Coppa del Mondo ad Are. Dopo un mercoledì dedicato alla discesa libera, domani tocca al SuperG. Il quartetto azzurro sarà composto da Johanna Schnarf, Federica Brignone, Sofia Goggia e Nadia Fanchini. Grande duello per la coppa di specialità tra Tina Weirather e Lara Gut La startlist e i pettorali di partenza del SuperG femminile delle Finali di Are 1 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head 2 516319 SUTER Corinne 1994 SUI ...

Classifica generale Coppa del Mondo maschile Sci alpino 2018 : la graduatoria dopo la discesa di Are. Beat Feuz supera Kjetil Jansrud al terzo posto : Cambia il terzo gradino del podio della Classifica generale della Coppa del Mondo maschile di sci alpino, dopo la discesa delle Finali di Are. Marcel Hirscher ha già in pugno la vittoria, davanti a Henrik Kristoffersen, mentre Beat Feuz si è portato al terzo posto, vincendo anche la Coppetta di discesa. superato, quindi, Kjetil Jansrud, ora quarto, davanti ad Aksel Lund Svindal. Il migliore azzurro è Dominik Paris, 11°. La Classifica generale ...

Sci alpino - il palmares di Sofia Goggia. Bacheca super con oro olimpico e Coppa del Mondo di discesa. E’ storia dello sci! : “E’ incredibile l’ho sognata questa Sfera di Cristallo e finalmente ce l’ho qui tra le mie braccia e devo ammettere che mi sembra tutto incredibile. E’ stata una gara molto difficile, ho messo in pista tutte le energie e l’ho portata a casa. Campionessa olimpica e campionessa del Mondo di discesa libera nella stessa stagione? Se ci penso stento davvero a crederci. La sfida con Lindsey Vonn? Lei ha vinto la gara, io ho vinto la Coppa del ...

Sci alpino - Sofia Goggia leggendaria! L’Italia torna a vincere una Coppa del Mondo femminile 10 anni dopo Denise Karbon! : “Trovare l’equilibrio sopra la follia!“. Prendiamo in prestito una citazione stupenda di un collega perché rappresentativa di quel che è Sofia Goggia. L’azzurra era attesa nelle Finali di Coppa del Mondo ad Are (Svezia) nella discesa libera femminile. In vetta alla graduatoria, la bergamasca non poteva permettersi errori perché con Lindsey Vonn alle calcagna, non erano permesse distrazioni di sorta. La vigilia è ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Giulio Bosca e Andrea Ballerin sul podio in gigante ma vince Dominik Raschner : Italia protagonista nel gigante delle Finali di Soldeu di Coppa Europa. Giulio Bosca e Andrea Ballerin erano primo e secondo dopo la prima manche: dopo la seconda sono riusciti a conservare il loro posto sul podio, beffati però dall’austriaco Dominik Raschner, risalito dal quinto posto fino alla vittoria. Un successo fondamentale per il 23enne, il secondo della stagione: la Coppa di specialità era già sua ma così ha avvicinato il ...