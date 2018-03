Scendete in pista sul serio con SRZ ed Eurogamer it

eurogamer

(Di giovedì 15 marzo 2018) Caris, quest'oggi vi parliamo di un'iniziativa molto interessante ed un'opportunità irripetibile per tutti i fan delle simulazioni di guida.Il 20 ed il 21 marzo partirà la FX Series, un evento che vedrà dei migliori rappresentati del Simracing italiano su PC scendere in posta con auto da corsa reali. Per la maggior si tratta di atleti che vantano un'esperienza decennale nel mondo del Simracing competitivo come David Greco, il milanese Fabrizio Gobbi, il TM della Pescara SHS Michael Francesconi e Giordano Valeriano. LA FX Italian Series vedrà 25 piloti di 10 diverse nazionalità darsi battaglia all'ultima curva. Il Format prevede prove libere il sabato e due gare durante la domenica. L'esposizione ai media sarà alta, come del resto è accaduto l'anno scorso, con servizi e interviste da parte di Sky F1, SKy Sport 24, Autosprint e La Gazzetta dello Sport. Le gare saranno trasmesse ...