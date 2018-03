SCANDAL- I sospetti su Cyrus si fanno sempre più insistenti

lostinaflashforward

(Di giovedì 15 marzo 2018) Continuano le vicende di Olivia Pope e dei Gladiatori questa sera sulla rete americana ABC. Il quattordicesimo episodio della settima stagione intitolato "The List" avvicinerà l'ex Capo Gabinetto della Casa Bianca ai suoi vecchi compagni. Dopo lo straordinario salvataggio dell'aereo Air Force Two,è stato accolto come l'eroe della patria. Tutto sta procedendo secondo i suoi piani, per questo si sta godendo la notorietà e l'acclamazione.Nel frattempo Mellie sospettosa di quanto successo cerca la verità e il colpevole di un atto che ha messo a rischio la vita di innocenti e la sua presidenza. Decide quindi di sospendere tutte le attività straordinarie per continuare le sue indagini. Se quelli di Mellie sono solo, Olivia ha la certezza che dietro tutto c'è lo zampino di. Per cercare di recuperare il vecchio legame con i suoi amici e colleghi, gli confessa i ...