Savona | uomo trovato impiccato su un treno | è Osvaldo Cocucci Il bandito italo argentino

Sparatoria in via Premoli a Savona - grave un uomo colpito alla gamba : immagine di repertorio Sparatoria questa notte intorno all'1,30 in via Premoli a Savona , un uomo è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba . Immediato l'intervento di forze dell'ordine e ...

Savona - uomo ferito da colpo d'arma da fuoco in zona Santuario : codice rosso : Sparatoria in via Santuario a Savona, un uomo, Enrico Pasquale è stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco, uno all'addome e due alle gambe in quello che sembra essere stato un agguato in piena ...