Savona | trovato impiccato nel bagno del treno | è Cocucci | il malavitoso che compariva nei

Savona - anziano trovato morto nel bagno dell'Eurocity Nizza-Milano : Un anziano è stato trovato morto nel bagno di una carrozza dell'Eurocity Thello Nizza-Milano mentre era fermo alla stazione di Savona. La vittima è un ottantenne. È stato trovato impiccato con una ...

Savona - trovato il corpo di Alessia Puppo : era scomparsa in mare a Capodanno : Il cadavere di Alessia Puppo è stato ritrovato dai soccorritori al largo di Alassio, provincia di Savona. La donna, una make-up artist 33enne originaria di Strevi, nell’Alessandrino, era scomparsa la notte di Capodanno, quando dopo una lite con il compagno fu vista gettarsi in acqua. Il corpo è stato avvistato dai soccorritori in mare intorno alle 13:30 di oggi, 3 gennaio. Secondo la capitaneria di Savona non ci sono dubbi sulla sua ...

