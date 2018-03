Sanremo Young 2018 Finalisti | classifica ed eliminati | Toto Cutugno salva Leonardo De

Sanremo Young 2018/ Diretta : standing ovation per Elena Manuele e Marco Masini (Prima finale) : Sanremo young , la prima finale del teen talent musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1: Simon Lebon, Pippo Baudo e Toto Cutugno ospiti in studio, ecco i concorrenti.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 23:04:00 GMT)

“ Sanremo Young” – Quarta punatata di mercoledì 14 marzo 2018 - con Antonella Clerici. : Cambiamogli il nome ma il contenuto è sempre quello: la musica e i protagonisti i ragazzi. Antonella Clerici è tornata in prima serata su Raiuno con l’ennesimo talent canoro, Sanremo Young, in onda per l’appunto dal palco dell’Ariston di Sanremo. La Quarta puntata va in onda eccezionalmente stasera recuperando così quella di venerdì 2 marzo […] L'articolo “Sanremo Young” – Quarta punatata di mercoledì 14 marzo 2018 , con ...

Sanremo Young 2018/ Diretta : Leonardo e Luna favoriti per la vittoria? (Prima finale) : Sanremo young , la prima finale del teen talent musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1: Simon Lebon, Pippo Baudo e Toto Cutugno ospiti in studio, ecco i concorrenti.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 21:14:00 GMT)

Finalisti Sanremo Young/ Chi sono? I pronostici della prima finale : Leonardo e Luna in pole : Quali saranno i Finalisti Sanremo Young 2018? Il pubblico e l'Academy hanno già le proprie preferenze: Leonardo De Andreis e Luna Farina in pole !(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 19:42:00 GMT)

La finale di Sanremo Young il 14 marzo su Rai1 con Simon Le Bon : ospiti e concorrenti in gara verso la finalissima : La finale di Sanremo Young va in onda in diretta su Rai1 mercoledì 14 marzo. I 6 concorrenti finalisti si sfideranno ancora una volta per aggiudicarsi un posto alla finalissima di venerdì 16 marzo, ultima puntata, in diretta su Rai1 dal Teatro Ariston di Sanremo. I 6 giovanissimi del teen talent condotto da Antonella Clerici, questa sera presenteranno brani celebri della storia del Festival di Sanremo ma si esibiranno anche in duetto con gli ...