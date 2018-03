SANREMO YOUNG 2018 Finalisti | classifica ed eliminati | calo negli ascolti per Antonella

Ascolti tv - SANREMO YOUNG supera i 3 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Vittoria su Rai1 per Sanremo Young condotto da Antonella Clerici che è stato visto da 3 milioni 210 mila spettatori con uno share del 14.6%, confermandosi il programma più visto in prime time. La serata prevedeva anche su Rai2 Il cacciatore, la fiction interpretata da Francesco Montanari, che ha esordito con 2 milioni 483 mila spettatori (10.3%). Il primo episodio dal titolo “Nel bosco” ha totalizzato 2 milioni ...

I grandi successi dei Duran Duran con Simon Le Bon a SANREMO YOUNG (video) - da Ordinary World a Wild Boys : Simon Le Bon a Sanremo Young porta i grandi successi dei Duran Duran. Giunto come ospite di punta del quarto appuntamento con il talent di Antonella Clerici, l'artista britannico si è cimentato in Ordinary World, uno dei brani più noti dello storico gruppo di cui ha fatto parte. I ragazzi ancora in gara, in numero di 6, hanno così voluto rendere omaggio a uno dei grandi della musica internazionale in Wild Boys, al termine della quale Le Bon ...

Il medley di Cristina D’Avena a SANREMO YOUNG nelle sigle dei cartoni animati - dai Puffi a Kiss me Licia (video) : Giurata dell'Academy del talent show di Rai1, Cristina D'Avena a Sanremo Young si è prestata ad una serie di duetti con i concorrenti per la semifinale del programma. Nell'appuntamento dedicato ai brani che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo, ha trovato spazio anche un medley sulle note delle sigle dei cartoni animati con tre dei brani più celebri della D'Avena. La cantante si è esibita con i 6 semifinalisti di Sanremo Young, ...

Video di Baby K a SANREMO YOUNG - il duetto con Luna Farina in Roma Bangkok e Voglio ballare con te : L'esibizione di Baby K a Sanremo Young in duetto con Luna Farina sulle note dei tormentoni estivi Roma-Bangkok e Voglio ballare con te. Mercoledì 14 marzo è andata in onda in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo la puntata semifinale del teen-talent condotto da Antonella Clerici su Rai 1, alla ricerca della nuova superstar della musica italiana. Ad accompagnare le esibizioni dei ragazzi in gara, tanti artisti del panorama musicale ...

Video di Marco Masini a SANREMO YOUNG in duetto con Elena Manuele in Ci vorrebbe il mare : Marco Masini a Sanremo Young offre la sua esperienza a Elena Manuele, con la quale ha portato sul palco dell'Ariston la celebre Ci vorrebbe il mare. Entrambi al pianoforte, i due protagonisti del duetto hanno portato una versione particolarmente intensa di uno dei brani più rappresentativi del repertorio del cantautore toscano. L'esibizione è valsa la finalissima, per cui Elena Manuele sarà ancora sul palco per l'ultimo atto in programma il ...

Rocco Hunt a SANREMO YOUNG in Nu juorno buono col suo omonimo e concittadino : video del duetto : Rocco Hunt a Sanremo Young ha incontrato un giovane cantautore, suo omonimo e concittadino, per duettare insieme in Nu journo buono, brano con cui arrivò al primo posto nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2014. Sul palco della semifinale di Sanremo Young, in onda eccezionalmente mercoledì 14 marzo su Rai1, si sono incontrati due salernitani: da un lato il rapper che ha trovato la grande popolarità sul palco dell'Ariston con ...

Ascolti TV | Mercoledì 14 marzo 2018. Cala SANREMO YOUNG (14.6%) - La Bella e la Bestia 9.5%. Il Cacciatore parte dal 10.3% : Sanremo Young Su Rai1 Sanremo Young ha conquistato 3.210.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 La Bella e la Bestia ha raccolto davanti al video 2.177.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Rai2 Il Cacciatore ha interessato 2.483.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 2.251.000 spettatori (11.8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.388.000 spettatori pari ad uno ...

Ascolti tv ieri - SANREMO YOUNG vs Il Cacciatore | Dati Auditel 14 marzo 2018 : Come si sono evoluti gli Ascolti tv di ieri sera, mercoledì 14 marzo? Antonella Clerici ed il suo “Sanremo Young” avrà conquistato la maggior fetta di pubblico da casa o il romantico film de “La Bella e La Bestia”, trasmesso da Canale 5, non avrà avuto rivali? Ricordiamo che su Rai 2 partiva la nuova fiction Il Cacciatore, come sarà andata in termini di Ascolti e share? Scopriamolo, come sempre, assieme con tutti i Dati ...

SANREMO YOUNG 2018 / Finalisti - classifica ed eliminati : Toto Cutugno salva Leonardo De Andreis : La prima finale di Sanremo Young determina l'eliminazione di Ouiam e Rocco. Toto Cutugno salva Leonardo De Andreis, che raggiunge Elena, Raffaele e Luna tra i Finalisti. (Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 07:00:00 GMT)

SANREMO YOUNG 2018/ Diretta : eliminati Ouiam e Rocco - Leonardo tra i finalisti (Prima finale) : Sanremo young, la prima finale del teen talent musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1: Simon Lebon, Pippo Baudo e Toto Cutugno ospiti in studio, ecco i concorrenti.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 23:57:00 GMT)

FINALISTI SANREMO YOUNG/ Chi sono? Luna - Leonardo - Elena e Raffaele alla finalissima! : Quali saranno i FINALISTI SANREMO YOUNG 2018? Il pubblico e l'Academy hanno già le proprie preferenze: Leonardo De Andreis e Luna Farina in pole!(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 23:52:00 GMT)

SANREMO YOUNG 2018/ Diretta : standing ovation per Elena Manuele e Marco Masini (Prima finale) : Sanremo young, la prima finale del teen talent musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1: Simon Lebon, Pippo Baudo e Toto Cutugno ospiti in studio, ecco i concorrenti.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 23:04:00 GMT)

Leonardo De Andreis - SANREMO Young/ Sarà lui il vincitore della prima finale? Scintille tra Masini e Baby K : Leonardo De Andreis, Sanremo Young: chi è il finalista che ha conquistato tutti con il suo talento e la simpatia. Timbrica black e sensibilità le sue carte vincenti.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 22:41:00 GMT)

SANREMO YOUNG 2018/ Diretta : Raffaele Renda canta con Mietta (Prima finale) : SANREMO YOUNG, la prima finale del teen talent musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1: Simon Lebon, Pippo Baudo e Toto Cutugno ospiti in studio, ecco i concorrenti.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 22:00:00 GMT)