Sanità : Zaia - orgoglio per il Veneto prima cantena di trapianto rene (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Programma Cross Over, che per la prima volta è stato avviato utilizzando un donatore di rene deceduto invece che un donatore vivente, era stato presentato dalla dottoressa Lucrezia Furian, dell’equipe del Centro trapianti di rene di Padova la settimana scorsa agli Stat

Sanità : intesa Zaia-rettore Unipd per direzioni universitarie sede Iov a Castelfranco (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il tutto ha preso forma definitiva il 23 agosto scorso, con l’approvazione finale in Giunta regionale della scheda ospedaliera del nosocomio castellano, che prevedeva anche l’ingresso dello IOV. La struttura sanitaria di Castelfranco è composta da 186 posti letto per acut

Sanità : intesa Zaia-rettore Unipd per direzioni universitarie sede Iov a Castelfranco : Venezia, 14 mar. (AdnKronos) - Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, e il Rettore dell’Università di Padova, Rosario Rizzuto, hanno firmato oggi un atto d’intesa con il quale le due Istituzioni individuano delle apicalità sanitarie a direzione universitaria dell’Istituto Oncologico Vene

Sanità : intesa Zaia-rettore Unipd per direzioni universitarie sede Iov a Castelfranco : Venezia, 14 mar. (AdnKronos) – Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, e il Rettore dell’Università di Padova, Rosario Rizzuto, hanno firmato oggi un atto d’intesa con il quale le due Istituzioni individuano delle apicalità sanitarie a direzione universitaria dell’Istituto Oncologico Veneto ‘ IOV, sede di Castelfranco. L’atto individua due Unità Operative Complesse che saranno a direzione ...

Sanità : Zaia - in Veneto investiamo ancora nonostante burocrazia aumenti costi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Invitando i presenti e i cittadini dell’area ad essere “orgogliosi della Sanità e dell’organizzazione che si trovano in questi ospedali, non solo a Cittadella, ma anche a Camposampiero”, il Presidente della Regione ha snocciolato alcune cifre significative: “nell’ex Ulss

Sanità : Zaia - in Veneto investiamo ancora nonostante burocrazia aumenti costi : Venezia, 5 feb. (AdnKronos) - “Lottiamo ogni giorno contro una burocrazia pubblica farraginosa, che ci costringe a spendere almeno il 20% in più dei prezzi che può spuntare un privato con la libera contrattazione, ma continuiamo a investire, qui come in tutto il territorio, e in Sanità, con il siste

Sanità - Zaia : geriatria deve essere reparto benchmark : Treviso, 2 gen. (askanews) 'Tra le priorità che ho indicato ai Direttori Generali per il nuovo anno segnalo le geriatrie, che devono essere i reparti benchmark e non gli ultimi della catena, e gli ...