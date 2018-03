Sanità | da Parma a Hong Kong | gli ospedali più belli del mondo

meteoweb.eu

(Di giovedì 15 marzo 2018), Barcellona,, Philadelphia. Sono alcune delle città dove è possibile ammirare e farsi curare neglial ‘top’ per la bellezza. A Barcellona, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau firmato dall’architetto Lluís Domènech i Montaner è stato considerato per molto tempo il più bello al, tanto da essere stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Montaner lo ha creato come una città-giardino, esempio di modernismo pubblico. La struttura è rimasta operativa fino al 2009, oggi è un museo. A, la Fondazione ospedale dei bambini ‘Pietro Barilla’ è citata da molti addetti ai lavori come un piccolo capolavoro di architetturaera in Italia. Il Matilda International Hospital diè considerato tra quelli più affascinanti perché concepito come un hotel di lusso dallo stile coloniale in marmo bianco, archi di ...