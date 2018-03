: La vittoria di 5Stelle e Lega è netta. Non so se ne nascerà un governo, so però che il @pdnetwork deve stare all’op… - giorgio_gori : La vittoria di 5Stelle e Lega è netta. Non so se ne nascerà un governo, so però che il @pdnetwork deve stare all’op… - alexbarbera : Sintesi della giornata politica: Salvini non vuole fare il governo con Renzi, né Renzi con Salvini. Nessuno dei due… - NotizieIN : Salvini:nessuna paura ritorno alle urne -

"Noi andremo da Mattarella proponendoci come forza di governo, non chiediamo il voto per tornare a votare ogni 15 giorni, ma ovviamente non ne abbiamo". Così il leader della Lega,, a margine di un'iniziativa a Modena. Nel caso si dovesse tornare, "l'unico modo per non prendere in giro gli italiani e fare veloce è applicare un premio di maggioranza all'attuale legge elettorale", aggiunge. Ed esclude tensioni nel centrodestra: "Con Berlusconi siamo in linea".Cav chiude a M5S? "Non mi sembra,ragioniamo su programmi"(Di giovedì 15 marzo 2018)