Salvini vuole mangiarsi Silvio Il progetto segreto | Lega Italia Partito unico | le cifre

Salvini - “GOVERNO O NUOVO VOTO”/ Speranze in Pd e M5s : “insieme a chi vuole meno tasse” : Matteo SALVINI sfida l'Europa e guarda al governo: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". No governi tecnici, altrimenti nuove elezioni: sfide all'Ue e aperture a Pd e M5s (Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:00:00 GMT)

Silvio Berlusconi - lo scherzetto a Matteo Salvini : vuole Luca Zaia premier per l'intesa col Pd? : La trattativa sarà lunga. E non è scontato che dia frutti. Ma Silvio Berlusconi ci vuole provare. Le elezioni del 4 marzo hanno messi i 'volenterosi' dei due schieramenti nella posizione peggiore. Il ...

Matteo Salvini dice che vuole governare col centrodestra - non con «alleanze strane» : Ma anche Di Maio dice di essere «proiettato al governo»: solo che nessuno dei due avrà abbastanza seggi The post Matteo Salvini dice che vuole governare col centrodestra , non con «alleanze strane» appeared first on Il Post.

Migranti - Salvini zittisce la Cei : C'è chi vuole che giuri sul Corano : Adesso è scontro aperto. I primi a levare le critiche contro Matteo Salvini sono stati alcuni vescovi, alla spicciolata. L'hanno attaccato perché sabato scorso aveva esibito alla manifestazione di Milano il Vangelo e il rosario. Poi è stata la volta del segretario generale della Cei, monsignor Nunzio Galantino, che seppur senza far nomi se l'è presa con chi fa sciacallaggio sui Migranti "per quattro voti in più". La ...

Silvio Berlusconi vuole Renato Brunetta come nuovo ministro dell'Economia. Dopo Meloni - Salvini e Cottarelli - il Cav ha già designato il suo governo : Silvio Berlusconi vuole Renato Brunetta come prossimo ministro dell'Economia. Presentando il capogruppo di Forza Italia alla Camera al capogruppo del Ppe a Strasburgo, il tedesco Manfred Weber, il Cavaliere ha detto: "Adesso dobbiamo decidere con il nostro nuovo ministro dell'Economia".

Una poltrona per due - Berlusconi vuole Salvini ministro dell'Interno. Il leader della Lega : "Con un voto in più sarò Premier" : Perché ricandidare Umberto Bossi? "Per me in politica e nella vita ci sono al di là del calcolo politico valori come il rispetto e la gratitudine. Ho iniziato ad appassionarmi di politica grazie a ...