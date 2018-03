Salvini vuole mangiarsi Berlusconi Il progetto segreto si chiama Lega Italia

Salvini - “GOVERNO O NUOVO VOTO”/ Speranze in Pd e M5s : “insieme a chi vuole meno tasse” : Matteo SALVINI sfida l'Europa e guarda al governo: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". No governi tecnici, altrimenti nuove elezioni: sfide all'Ue e aperture a Pd e M5s (Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:00:00 GMT)

Silvio Berlusconi - lo scherzetto a Matteo Salvini : vuole Luca Zaia premier per l'intesa col Pd? : La trattativa sarà lunga. E non è scontato che dia frutti. Ma Silvio Berlusconi ci vuole provare. Le elezioni del 4 marzo hanno messi i 'volenterosi' dei due schieramenti nella posizione peggiore. Il ...

Matteo Salvini dice che vuole governare col centrodestra - non con «alleanze strane» : Ma anche Di Maio dice di essere «proiettato al governo»: solo che nessuno dei due avrà abbastanza seggi The post Matteo Salvini dice che vuole governare col centrodestra, non con «alleanze strane» appeared first on Il Post.