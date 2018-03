Salvini | nuova legge elettorale? questa | con premio maggioranza

Elezioni : Salvini - subito sì a nuova legge voto se snella e con premio maggioranza : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Se ci fosse la certezza che in quindici giorni si approva la nuova legge elettorale con un premio di maggioranza e un governo stabile per la coalizione che vince l’approverei domani mattina”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un incontro con l’Associaizone stampa estera.“Conoscendo i tempi e i ritmi della politica italiana, l’ultima cosa che voglio ...

Salvini : "Cambieremo l'Italia e daremo nuova forza a tutti i popoli europei" : "Il modo migliore per festeggiare il compleanno è la nascita di un gruppo che si propone non solo di cambiare l'Italia ma si propone di dare nuova forza nuova libertà a tutti i popoli europei". Così ...

Salvini : sì a nuova legge elettorale con premio di maggioranza : Milano, 9 mar. , askanews, 'Sì, noi l'abbiamo già proposto, il Mattarellum avrebbe dato un esito più certo di queste elezioni. Si è scelto un miscuglio, meglio comunque del proporzionale puro'. Matteo ...

Elezioni 2018 - proiezioni bomba : la nuova Italia è di Salvini e Di Maio : La maggioranza sembra lontana per tutti, perché nessuno raggiungerebbe quota 316 e quota 158, ovvero i numeri magici per ottenere una maggioranza assoluta rispettivamente alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. E occorre molta...

Salvini autocandidato a premier punta a leadership nuova destra : Milano, 4 mar. , askanews, 'Il 4 marzo o si vince o si muore, o si cambia adesso o non si cambia più'. La frase, pronunciata davanti a migliaia di persone in piazza Duomo per la chiusura della ...

Elsa di Frozen non deve diventare lesbica : la nuova priorità politica di Salvini : In queste ultime ore il cartone animato Disney, Frozen, e la sua protagonista sono diventati argomenti di tendenza sui social. Ma chi credeva che lo fosse per via dell'emergenza neve che in questi giorni ha imbiancato l'Italia da Nord a Sud, si sbaglia di grosso. Si sbaglia, perché Matteo Salvini ieri è intervenuto in uno degli ultimi comizi della campagna elettorale preoccupato per le parole della sceneggiatrice e co-regista del cartone ...

Matteo Salvini - il piccolo borghese e la nuova destra Video : Io non ho creato il fascismo, ma l'ho tratto dall'inconscio degli italiani. Lo disse Benito Mussolini nell'ultima intervista, rilasciata al giornalista Ivanoe Fossati. Era il marzo del 1945, poco più di un mese prima di Piazzale Loreto. Dopo oltre settant'anni ci rendiamo conto che, con ogni probabilita', aveva ragione. Anzi ne siamo certi, considerato che stiamo citando la massima autorita' possibile alla voce 'fascismo'. Mussolini oggi è ...

Macerata - polemica contro Salvini che replica : "Chiunque spara è un delinquente" | Forza Nuova : "Sostegno a Traini" : Pronta la replica del segretario leghista: "Chiunque spari è un delinquente. E la Meloni: "E' emergenza sicurezza"

Sparatorie Macerata - polemica contro Salvini che replica : "Chiunque spara è un delinquente" | Forza Nuova : "Sostegno a Traini" : Pronta la replica del segretario leghista: "Chiunque spari è un delinquente. E la Meloni: "E' emergenza sicurezza"

Sparatorie Macerata - polemica contro la Lega | Salvini : "Chiunque spara è un delinquente" | Forza Nuova : "Sostegno a Traini" : Pronta la replica del segretario leghista: "Chiunque spari è un delinquente. E la Meloni: "E' emergenza sicurezza"

Nuova inchiesta sulla Lega - Salvini insorge : Milano Adesso Salvini mostra i canini affilati. Lo fa a Montecitorio, rispondendo ai cronisti che gli chiedono conto dell'ultima patata bollente piombata sul Carroccio. Si tratta dell'ennesima brutta notizia proveniente dalla Procura di Genova. Come riporta un servizio de Il Secolo XIX, i magistrati avrebbero aperto un'inchiesta per riciclaggio proprio sulla Lega. Ma il suo leader non soltanto respinge tutte le accuse ma minaccia ...

Elezioni : Berlusconi-Salvini - nuova lite sulla Fornero : Nuovo botta e risposta a distanza tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sulla legge Fornero sulle pensioni. "A Berlusconi dico 'Patti chiari, amicizia lunga'. Via la legge Fornero. E' il primo punto ...

La nuova Lega di Salvini : via padania (e debiti) : Il nome sarà 'Lega per Salvini premier 'e dallo statuto emerge anche la conferma di una nuova linea politica federalista ma nazionale che, nel primo articolo, non cita più la padania

Salvini : nuova rottamazione cartelle Equitalia : Roma – Così Salvini, intervenuto all’interno di Agorà: “Stiamo lavorando sulla rottamazione delle cartelle di Equitalia”. Salvini spiega che si tratta di una “nuova rottamazione” rispetto... L'articolo Salvini: nuova rottamazione cartelle Equitalia su Roma Daily News.