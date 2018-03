C'è un Pd che aspetta segnali dal M5s : da Franceschini a Zingaretti - la difficile impresa di evitare un governo Di Maio-Salvini : C'è una parte del Pd che non vorrebbe morire sul fronte dell'opposizione. E che sta ad ascoltare gli sfoghi degli esponenti pentastellati, quando capita di incrociarli nei Palazzi della politica dove comunque, al di là delle dichiarazioni ufficiali, è tutto un fibrillare di capannelli, riflessioni, interrogativi. E speranze. Come quella che il candidato governatore del M5s in Lombardia, Dario Violi, avrebbe confessato ad un ...

Salvini e Di Maio? Tutto porta a pensare che possano governare insieme : Il dialogo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per molti commentatori politici potrebbe essere destinato non solo a trattare sulle oramai imminenti votazioni dei nuovi Presidenti di Camera e Senato. Si potrebbe proseguire per verificare la possibilità di costruire una maggioranza di governo. Un governo ovviamente politico ma con una scadenza relativamente breve, destinato a sciogliersi nel momento in cui vengano conseguiti quei pochi ma ...

Salvini e Di Maio ci portino alle elezioni il prima possibile : Questa legislatura non ha né capo né coda: prima se ne prende atto, meglio è.Salvini e Di Maio, che sono i vincitori "numerici" delle elezioni, non possono dirsi anche vincitori "politici" per due semplici e incontrovertibili ragioni: nessuno dei due è in grado di governare da solo (Salvini addirittura dovrebbe farlo con i tre partner della sua coalizione più alcune decine di parlamentari eletti in liste ...

Camere - accordo Salvini-Di Maio/ M5s sonda Lega e Pd : “Montecitorio a noi - Berlusconi è disperato” : Salvini chiama Di Maio su Camere e nomine: possibile piano su Governo M5s-Lega per nuova legge elettorale e subito nuove elezioni. Grillini incontrano LeU, Pd e centrodestra diviso(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 16:02:00 GMT)

Portas : Salvini-Di Maio si contendono Camera come polli nel pollaio : Roma – Portas: se buongiorno si vede dal mattino siamo messi male Roma – Di seguito le parole di Giacomo Portas, leader dei Moderati ed... L'articolo Portas: Salvini-Di Maio si contendono Camera come polli nel pollaio proviene da Roma Daily News.

Elezioni - generale Pappalardo : “Siamo il primo partito col 31%. Di Maio e Salvini? Indaghino sulle scie chimiche” : “Elezioni? Avevamo previsto tutto. Avevamo chiesto al popolo italiano di non andare a votare, perché il Rosatellum è incostituzionale, e la gente un po’ ci ha seguito. Il 31% degli italiani non ha votato, quindi siamo il primo partito in questo momento”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dal generale Antonio Pappalardo, membro del comitato dei saggi del Movimento Liberazione Italia. “Abbiamo ottenuto il ...

Salvini CHIAMA DI MAIO/ Governo di scopo M5s-Lega : grillini a Montecitorio incontrano Martina e Grasso : SALVINI CHIAMA Di MAIO su Camere e nomine: possibile piano su Governo M5s-Lega per nuova legge elettorale e subito nuove elezioni. Pd spera in Berlusconi, grillini incontrano LeU e Martina(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 14:27:00 GMT)

M5s-Lega - prove di accordo. Di Maio a Salvini : 'presidenza Camera a noi' : Stessa poltrona ambita dalla Lega. 'Berlusconi è disperato, dicono i capigruppi pentastellati, per questo fa campagna acquisti. Ma i nostri parlamentari non sono in vendita' -

Salvini chiama Di Maio. Il leader M5S : «Vogliamo la presidenza della Camera» : Prove di intesa per formare un governo. Di Maio su Facebook: «Noi siamo la prima forza politica del Paese, Montecitorio spetta a noi. L’ho detto a Salvini»

Governo - Salvini chiama Di Maio/ Patto Lega-M5s - Camera ai grillini : il Pd ‘spera’ in Berlusconi : Salvini chiama Di Maio su Camere e nomine: primo contatto e possibile piano su Governo M5s-Lega per nuova legge elettorale e subito nuove elezioni. il Pd spera in Berlusconi.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:55:00 GMT)

Governo M5S e Lega? Di Maio e Salvini pronti a dire sì Video : Primo contatto ufficiale tra #Luigi Di Maio e #Matteo Salvini. I vincitori delle scorse elezioni politiche si sono parlati a telefono per sbrogliare la matassa legata alle presidenze delle Camere. Un colloquio breve ma ricco di spunti, una sorta di prova generale di ciò che potrebbe avvenire nelle prossime e attesissime settimane. M5S e Lega hanno confermato, attraverso le idee e il linguaggio dei loro leader indiscussi, feeling e convergenze ...

Di Maio : ho sentito Salvini - presidenza Camera vada a M5s : Roma, 15 mar. , askanews, 'Ieri, poco dopo le ore 20 ho ricevuto una telefonata da Matteo Salvini. Mi fa piacere raccontarvi cosa ci siamo detti perché voglio che tutto avvenga nella massima ...

Governo Salvini e Di Maio - golpe finanziario. Toh - che caso : cos'è successo in Borsa : Ci risiamo: la prospettiva di un Governo 'euroscettico ' formato da Lega e Movimento 5 Stelle agita i mercati. Ieri, il giorno in cui Matteo Salvini ha aperto ufficialmente le danze delle trattative ...

Luigi Di Maio : 'Sentito Matteo Salvini - la presidenza della Camera va al M5S' : 'Ho ricordato a Salvini si legge nel post di Di Maio che il MoVimento 5 Stelle e' la prima forza politica del Paese, con il 32% dei voti, pari a quasi 11 milioni di italiani che ci hanno dato fiducia,...