Salvini-Di Maio | prove tecniche d' intesa | Escluso il Pd | tutto è possibile

Le condizioni di Salvini a Di Maio : “Fai un passo indietro anche tu” : Il problema principale, adesso, è che vogliono entrambi la stessa presidenza: quella della Camera. Poi, certo, tutti e due precisano che hanno parlato solo di questo, non del governo. Ma è chiaro che quella delle presidenze è la prima, cruciale tappa per capire se un governo ci sarà. La telefonata di Matteo Salvini a Luigi Di Maio è arrivata ...

Salvini apre a un governo con M5s - telefonata con Di Maio - : Il leader della coalizione di centrodestra sente anche Grasso e Martina: "Rispettare il voto degli italiani". Il leader dei pentastellati: "Siamo la prima forza politica del Paese, la presidenza della Camera venga attribuita a noi". LO SPECIALE

Telefonata Salvini-Di Maio - il leader M5S : «La presidenza della Camera spetta a noi» : Il leader della Lega ha chiamato anche Martina e (Pd) e Grasso (LeU) per trovare un accordo sui nomi dei presidenti delle due Camere . Di Maio: «Ho ricordato a Salvini che noi siamo il primo partito del Paese e la presidenza della Camera spetta a noi»

Salvini telefona a Di Maio : "Apriamo un confronto sui presidenti delle Camere" : Dialogo "nel rispetto del voto degli italiani". Il leader della Lega sente anche Martina e Grasso. Di Maio: M5S prima forza, ci spetta la presidenza della Camera. Il gelo di Berlusconi: "Apertura a un governo con i 5 stelle? Io ho aperto la porta per cacciarli via"

