Salute | trovata plastica nell’acqua in bottiglia di diverse marche

(Di giovedì 15 marzo 2018) Una ricerca, condotta dall’organizzazione giornalistica Orb Media, in collaborazione con la State University of New York di Fredonia, riportata dalla BBC, ha rilevato che nell’acqua invenduta dalle principalisono presenti minuscole particelle di. Sono state esaminate ben 250 bottiglie acquistate in 9 Paesi: il team di esperti ha registrato una media di 10 particelle diper litro di acqua, con dimensioni approssimativamente di un capello umano. Le aziende coinvolte hanno precisato che i loro impianti di immento sono gestiti secondo i più alti standard, eppure, Sherri Mason, che ha condotto le analisi, ha dichiarato: “Abbiamo trovato () in unadopo l’altra e marchio dopo marchio. Non si tratta di puntare il dito su brand particolari, ma di mostrare che laè ovunque, che è diventata un ...