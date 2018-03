Salute | il fumo mette a rischio anche l’udito

Salute : i prodotti di pulizia della casa nocivi come il fumo - soprattutto per le donne : prodotti per la pulizia della casa nocivi come fumare 20 pacchetti di sigarette l’anno. E’ quanto hanno stimato gli esperti dell’Università di Bergen, in Norvegia, che hanno pubblicato una ricerca sull”American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine’. Il team di esperti è giunto a questa conclusione analizzando i dati di 6.235 partecipanti alla European Community Respiratory Health Survey. I volontari, la ...

Salute : i prodotti di pulizia della casa nocivi come il fumo - soprattutto per le donne : prodotti per la pulizia della casa nocivi come fumare 20 pacchetti di sigarette l’anno. E’ quanto hanno stimato gli esperti dell’Università di Bergen, in Norvegia, che hanno pubblicato una ricerca sull”American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine’. Il team di esperti è giunto a questa conclusione analizzando i dati di 6.235 partecipanti alla European Community Respiratory Health Survey. I volontari, la ...

Ector The Protector Bear : stop al fumo passivo - alla Salute dei bambini ci pensa l’orsetto : Sin da piccoli, ciascuno di noi sceglie il proprio compagno fedele, qualcuno con cui parlare, a cui appoggiarsi quando si ha paura, con cui ridere quando si è felici e dietro cui rifugiarsi quando l’ostacolo da superare sembra troppo grande ai nostri occhi. Spesso è un gioco, ancor più di frequente è un piccolo animaletto di stoffa da tenere sempre con sé, per ogni evenienza. l’orsetto “Ector The ProtEctor Bear”, realizzato da Roche con il ...

Salute - malattie legate al fumo : per tabagisti un'ipotesi lontana : Roma, 30 gen. , askanews, I fumatori tendono a sovrastimare il tempo necessario per sviluppare malattie legate al fumo, mostrando di ritenere che i danni causati dal tabagismo non siano così immediati.

Salute : una donna su 2 a rischio infarto dopo i 50 - stress e fumo i primi nemici : In continuo affanno per far quadrare vita familiare e lavoro, le donne non hanno tregua e lo stress è la loro compagnia quotidiana. I risultati, in termini di Salute che scricchiola, si vedono: malattie un tempo declinate soprattutto al maschile, a cominciare da quelle cardiovascolari, colpiscono sempre di più (e prima) anche il sesso femminile. In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di cuore – secondo la Società Italiana di ...

Salute - addio sesso e fumo : gli adolescenti trasgrediscono facendo gli hacker : Gli adolescenti non sono più quelli di una volta, che vivevano la loro età fumando o facendo sesso precocemente. I quattordicenni moderni, infatti, praticano molto meno queste forme tradizionali di ribellione, e preferiscono piuttosto ‘hackerare’ computer chiusi nelle loro camere da letto. Lo rivela uno studio condotto dall’University College di Londra, che suggerisce come un teenager oggi abbia molte più probabilità di essere ...

Salute : addio sesso e fumo - gli adolescenti trasgrediscono facendo gli hacker : Gli adolescenti non sono più quelli di una volta, che vivevano la loro età fumando o facendo sesso precocemente. I quattordicenni moderni, infatti, praticano molto meno queste forme tradizionali di ribellione, e preferiscono piuttosto ‘hackerare‘ computer chiusi nelle loro camere da letto. Lo rivela uno studio condotto dall’University College di Londra, che suggerisce come un teenager oggi abbia molte più probabilità di essere ...

Salute : le sigarette elettroniche possono spingere i giovani al fumo : Le sigarette elettroniche sono ormai considerati da molti un metodo o almeno un aiuto per smettere di fumare, ma secondo uno studio dalle National Academies of Science, Engineering and Medicine potrebbero spingere i giovani a provare le vere e proprie sigarette di tabacco. Lo studio ha messo in luce il dato secondo cui l’uso di vaporizzatori alla nicotina può effettivamente indurre i ragazzi a fumare provocando dipendenza. In ogni caso, ...