Salute | i bambini fanno deduzioni razionali ancora prima di parlare

Ector The Protector Bear : stop al fumo passivo - alla Salute dei bambini ci pensa l’orsetto : Sin da piccoli, ciascuno di noi sceglie il proprio compagno fedele, qualcuno con cui parlare, a cui appoggiarsi quando si ha paura, con cui ridere quando si è felici e dietro cui rifugiarsi quando l’ostacolo da superare sembra troppo grande ai nostri occhi. Spesso è un gioco, ancor più di frequente è un piccolo animaletto di stoffa da tenere sempre con sé, per ogni evenienza. l’orsetto “Ector The ProtEctor Bear”, realizzato da Roche con il ...

Vaccini : commissario Ue - obbligatorietà protegge Salute bambini : Vorrei dire molto apertamente: l'Italia ha deciso di introdurre la vaccinazione obbligatoria ed è in linea con le decisioni dell'Oms, in linea con la scienza, in linea con la possibilità di ...

Vaccini - commissario Ue : l’obbligatorietà protegge la Salute dei bambini : Riguardo alla questione della vaccinazione in Italia, “sono molto preoccupato per una situazione in cui alcuni politici utilizzano questioni molto rilevanti di salute pubblica in campagna elettorale. Vorrei dire molto apertamente: l’Italia ha deciso di introdurre la vaccinazione obbligatoria ed è in linea con le decisioni dell’Oms, in linea con la scienza, in linea con la possibilità di proteggere la salute dei bambini“. ...

Salute - FIMP : ancora troppi bambini colpiti dall’influenza stagionale : L’influenza stagionale anche quest’anno ha interessato soprattutto i giovanissimi. Secondo gli ultimi dati ha colpito il 4% dei bambini con meno di quattro anni e il 2% di quelli d’età compresa tra i 5 e ai 14 anni. In questi giorni mentre la curva dell’incidenza della malattia per gli adulti sta scendendo, per gli under 14 anni ha ripreso a salire. “E’ la dimostrazione che la strategia adottata finora contro l’influenza in età pediatrica è ...

Sostanze pericolose nei giocattoli vintage - a rischio la Salute dei bambini : La plastica usata in molti giocattoli di seconda mano e vintage potrebbe rappresentare un rischio per la salute dei bambini perché potrebbe non soddisfare le più aggiornate linee guida internazionali ...

Ecco come gli atti di bullismo subiti dai bambini influenzano la loro Salute mentale : Gli adolescenti che hanno subito gravi atti di bullismo nell’infanzia da loro coetanei sono esposti ad un rischio maggiore di suicidio, secondo una nuova ricerca dl CMAJ (Canadian Medical Association Journal). La Dott.ssa Marie-Claude Geoffroy, del McGill Group for Suicide Studies, presso la McGill University di Montréal, nel Quebec, scrive: “I nostri risultati mostrano una tendenza generale, in circa il 15% dei bambini, ad essere esposti a ...

Vaccini - Salvini : “Con noi al governo via l’obbligo”. Lorenzin : “Per qualche voto gioca con la Salute dei bambini” : “Cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche“. Lo scrive su twitter il leader della Lega Matteo Salvini. A stretto giro arriva la replica della ministra uscente della Sanità Beatrice Lorenzin, che guida la lista Civica Popolare (alleata del Pd): “La Lega sui Vaccini mostra di essere peggio che populista. Ma di perseverare nell’estremismo dell’incompetenza. La posizione ...