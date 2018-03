Salute | collaborazione ENEA-Istituto Regina Elena per vaccini genetici contro tumori e

meteoweb.eu

: RT @FabrizioMinic: Studio epidemiologico di rilevanza nazionale con la collaborazione di tanti #precari che lavorano sulla #salute pubblica… - ViolenzaDentro : RT @FabrizioMinic: Studio epidemiologico di rilevanza nazionale con la collaborazione di tanti #precari che lavorano sulla #salute pubblica… - Giovanni_Diraco : RT @FabrizioMinic: Studio epidemiologico di rilevanza nazionale con la collaborazione di tanti #precari che lavorano sulla #salute pubblica… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Dallapluridecennale traNazionale” (IRE) di Roma nasce la piattaforma “Green Genetic Vaccine” (GGV), una strategia innovativa basata su due brevetti per la produzione rapida, sicura e a basso costo dipotenziati con sequenze di DNA vegetale. Finanziate anche grazie al 5xMille destinato all’, queste innovazioni ad effetto immuno-stimolante sono in grado di prevenire o curare patologie tumorali e malattie infettive, come quelle da Papillomavirus umano (HPV), SARS, Zika e influenza. Isono stati già commercializzati in campo veterinario e numerosi studi clinici in fase avanzata stanno valutando nuove applicazioni per uso umano. Il primo brevetto, al quale ha collaborato anche l’Università dell’Aquila, ha dimostrato come un vaccino sperimentale, basato sulla fusione tra un gene di una proteina ...