Salute | boom di app dalla medicina al fitness | scelte dal 70% degli italiani

Salute - boom interventi per le rughe agli occhi : i consigli dell’esperto : Da Melania Trump a Madonna, passando per Tom Cruise e George Clooney. Sono tante le celebrities ad essere ricorse alla chirurgia estetica per eliminare gli inevitabili segni del tempo. Un trend inarrestabile, che spinge un numero sempre maggiore di persone in giro per il mondo a ricorrere a questo genere di trattamento per rallentare il passare del tempo. Basti pensare che, come riporta ‘Usa Today’, negli Stati Uniti nel solo 2017 ...

Salute - OMS : boom di casi di morbillo in Europa nel 2017 - l’Italia tra i 3 Paesi più colpiti : In occasione dell’incontro tra i Ministri della Salute europei in Montenegro, l’ufficio europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità ha reso noto che nel 2017 il morbillo ha ucciso 35 persone e ne ha colpite 21.315 (il 400% in più rispetto al 2016, quando si era registrato un record al ribasso con 5273 casi. Quindici i Paesi più colpiti delle epidemie: ai primi 3 posti Romania, Italia e Ucraina. L'articolo Salute, OMS: ...

Salute - boom di chirurgia plastica : +50% di ritocchi alla vagina : E’ boom della chirurgia cosmetica: nel 2017 sono stati spesi 8,6 miliardi di euro soltanto per il materiale e le sostanze chimiche utilizzate nelle varie tecniche, praticamente quanto esporta annualmente il Costa Rica. Sono i dati diffusi al Congresso dell’IMCAS, l’assemblea annuale dei chirurghi e dermatologi estetici, che si chiude oggi a Parigi. Le tecniche piu’ in voga sono le solite: togliere il grasso indesiderato ...

Salute : boom di ‘kit fai da te’ per apparecchi di denti sul web - è allarme danni : Basta un breve test su Internet per acquistare un kit che promette di raddrizzare i denti, ‘saltando’ i costi, ma anche la sicurezza, legati alla valutazione, la diagnosi e i controlli del dentista specializzato in ortodonzia. Qualche foto e un’impronta fatta in casa, seguendo le istruzioni, e l’apparecchio su ‘misura’ (in genere una serie di mascherine trasparenti per le diverse tappe della ...

