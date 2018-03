Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : Kamil Stoch stravince a Trondheim e avvicina la Sfera di Cristallo : Nelle ultime settimane è inavvicinabile. Il polacco Kamil Stoch, dopo Lillehammer un paio di giorni fa, ha ottenuto il secondo successo consecutivo in Coppa del Mondo di Salto con gli sci, imponendosi sul trampolino HS 140 di Trondheim, in Norvegia, nella competizione valida anche il Raw Air Tournament. Già nella prima serie, pur saltando da gate inferiore rispetto agli avversari, aveva stabilito il nuovo record del trampolino, atterrando a 146 ...

Europa League - Lazio e Milan all'asSalto contro Dinamo Kiev e Arsenal : Missione quarti di finale: per la Lazio l'obiettivo è alla portata, al Milan serve un'impresa. Con il ritorno in programma oggi, si completa il quadro degli ottavi di Europa League: i biancocelesti ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : Kamil Stoch inarrestabile anche a Trondheim - Alex Insam qualificato : Cambia il palcoscenico, non il risultato. Kamil Stoch prosegue la sua marcia trionfale verso la conquista della seconda edizione del Raw Air imponendosi anche nella qualificazione di Trondheim, valida per la gara individuale di domani di Coppa del Mondo di Salto con gli sci. Pur partendo da un gate più in basso rispetto a Richard Freitag e due rispetto a tutti gli altri, il polacco ha comunque raggiunto il punto HS (140 metri) con un Salto ...

Goggia - tutto in novanta secondi AsSalto alla Coppa del Mondo : La bergamasca si presenta all'ultima libera in testa alla classifica di specialità. Ad Are la campionessa olimpica deve difendersi dal tentativo di rimonta di Vonn. Via alle 12.

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : Kamil Stoch domina a Lillehammer e avvicina la Sfera di Cristallo! : Kamil Stoch è stato letteralmente imbattibile nella gara dal trampolino HS140 di Lillehammer, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Salto con gli sci. Il polacco si è imposto con 306.4 punti frutto di due salti eccezionali (140,5 e 141 metri, ha vinto entrambe le serie) che gli hanno permesso di battere il connazionale Dawid Kubacki (278.7). Il Campione Olimpico, capace di conquistare il suo sesto successo stagionale nel circuito, ha ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : Kamil Stoch domina la qualificazione a Lillehammer - 40esimo Colloredo : Il polacco Kamil Stoch si è imposto nella prova di qualificazione della gara di Lillehammer (HS 140) valida per la Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2017/18 e per il Raw Air. Il campione olimpico della prova su Large Hill è stato l’unico ad avvicinare il punto HS, atterrando a 139,5 metri, con 153,3 punti totali. Seconda posizione, a 16,9 lunghezze di distanza, per il suo connazionale Dawid Kubacki, che ha vinto la gara degli umani, ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : ad Oslo vittoria in rimonta di Daniel Andre Tande : Dopo la vittoria nella gara a squadre di ieri, la Norvegia fa festa anche oggi ad Oslo nell’ individuale sul trampolino HS 134 con il successo di Daniel Andre Tande. Una vittoria arrivata in rimonta quella del norvegese, che si era posizionato ottavo al termine della prima sessione di salti. Grazie ad un secondo Salto da 132 metri, Tande ha totalizzato 258.1 punti, centrando in questo modo la vittoria la sua quarta vittoria in carriera in ...

Salto con gli sci femminile - Coppa del Mondo 2018 : Maren Lundby scatenata a Oslo - indietro le italiane : Maren Lundby si conferma la stella assoluta del Salto con gli sci femminile e si impone anche sul trampolino HS134 di Oslo. Il fenomeno norvegese ha trionfato di fronte al proprio pubblico, ha vinto la nona tappa in stagione e ha ulteriormente ribadito la propria supremazia in Coppa del Mondo. La Campionessa Olimpica, che aveva già alzato al cielo la Sfera di Cristallo, si è imposta con un netto 262.7 e ha letteralmente demolito la concorrenza: ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : ad Oslo Norvegia profeta in patria. Italia nona : La Norvegia si conferma la nazionale dominatrice del Salto con gli sci: ad Oslo, sul trampolino HS134 nella patria dello sci nordico, i padroni di casa si impongono nettamente nella prova a squadre. Gli scandinavi si confermano i più forti nella specialità: dopo il titolo olimpico conquistato a PyeongChang arriva anche la vittoria in Coppa del Mondo. Daniel Andre Tande, Andreas Stjernen, Johann Andre Forfang e Robert Johansson: 1098.7 il ...

Al Centro/Sud “esplode” un’eccezionale Primavera precoce con +24°C in Sicilia e +23°C in Sardegna : spiagge già prese d’asSalto [FOTO] : 1/8 Mondello oggi ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Mosca 2018 in DIRETTA : MICHELA MOIOLI IN FINALE! AsSalto alla sfera di cristallo! Anche Visintin conquista la finale!!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa di Mosca, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross. Sulle nevi russe, MICHELA MOIOLI andrà a caccia della sfera di Cristallo: la Campionessa Olimpica ha un cospicuo vantaggio sulle avversarie francesi e può chiudere i conti DIRETTAmente in questa occasione quando manca ancora una gara al termine della stagione. L’azzurra ha le carte in regola per chiudere ...

Trump : con dazi fronteggiamo asSalto Usa : 22.18 Imporre dazi su alluminio e acciaio "è una necessità, fronteggiamo assalto al nostro Paese, e vediamo già i benefici di questa scelta: dopo l'annuncio di questa decisione, in Illinois è stata riaperta una fabbrica, e stanno richiamando gli operai a lavorare".Così Trump "E' successo con i pannelli solari e le lavatrici, e ora andrà avanti"."Il mio compito più importante è tenere al sicuro il popolo americano", ha spiegato. "L'industria ...