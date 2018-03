Salini Impregilo utile cresce | ok ricavi

Salini Impregilo : ricavi +5 - 8% nel 2017 - pfn negativa per 646 milioni : Salini Impregilo ha archiviato l'esercizio 2017 con ricavi che si attestano a circa 6,5 miliardi con una crescita del 5,8% rispetto al periodo precedente. L' Ebitda è pari a 584,3 milioni con un ...

Su di giri Salini Impregilo : Brilla la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che passa di mano con un aumento del 2,11%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice ...

Salini Impregilo - Fisia Italimpianti si aggiudica contratto in Turchia : Teleborsa, - Nuova commessa per Fisia Italimpianti nella progettazione e realizzazione di impianti che migliorano l'eco-sistema. La società del Gruppo Salini Impregilo si aggiudica un contratto da 57 ...

Rally per Salini Impregilo : Vigoroso rialzo per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,13%. Su base settimanale, il ...

Le posizioni corte su Salini Impregilo : Teleborsa, - Dal 6 marzo 2017, il Gruppo Engadine Partners e il fondo speculativo Marshall Wace , detengono una posizione ribassista su Salini Impregilo , rispettivamente dello 0,83% e dell'1,5%. Lo ...

Salini Impregilo scende verso 2 - 439 Euro : Pressione sulla società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,22%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra ...

Salini Impregilo - contratto da 1 - 3 miliardi di dollari in Arabia Saudita : Nuova Commessa in Arabia Saudita per Salini Impregilo , che si aggiudica un contratto a Riyadh del valore complessivo di circa 1,3 miliardi di dollari con la Saudi Arabia National Guard , Sang, . Il ...

Salini Impregilo scommette sul promettente mercato USA grazie a Trump : Teleborsa, - Salini Impregilo conferma l'importanza del mercato americano che vede come una grande opportunità di crescita , soprattutto dopo che il Presidente americano Donald Trump ha confermato l'...