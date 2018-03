Russiagate | Usa impongono nuove sanzioni contro enti legati a Mosca

Usa - lascia Hope Hicks : era l’informatrice del presidente Trump. L’addio poche ore dopo l’audizione sul Russiagate : lascia anche Hope Hicks, uno dei consiglieri più stretti di Donald Trump. La 29enne ex modella – che si era unita alla campagna presidenziale nel 2016 – ha dichiarato di volersi dimettere dal ruolo di direttore delle comunicazioni della Casa Bianca. La decisione è arrivata a circa 24 ore dalla sua testimonianza davanti al Congresso sul Russiagate, l’indagine sui rapporti tra il Tycoon e il Cremlino nel corso delle ...

Russiagate - 007 Usa : “Trump non ha chiesto interventi contro le interferenze” : Russiagate, 007 Usa: “Trump non ha chiesto interventi contro le interferenze” Ma la Casa Bianca respinge le accuse del capo dell’intelligence americana: “Il presidente è più duro di Obama con la Russia” Continua a leggere L'articolo Russiagate, 007 Usa: “Trump non ha chiesto interventi contro le interferenze” sembra essere il primo su NewsGo.

USA : democratici difendono FBI su Russiagate - Trump attacca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Usa - Russiagate – l’ex vice manager della campagna elettorale di Trump Robert Gate si è dichiarato colpevole di cospirazione : Richard Gates, ex top manager della campagna elettorale di Donald Trump, si è dichiarato colpevole di cospirazione e per aver mentito agli investigatori che indagano sul RussiaGate. Nelle scorse ore era trapelato sui media Usa l’intenzione di Gates di uscire velocemnte dall’indagine: “Nonostante il mio iniziale desiderio di difendermi con forza, ho cambiato idea: la realtà è che un lungo processo avrebbe un costo ed il circo ...

Russiagate - ex dirigenti campagna Trump accusati di frode fiscale - : Il procuratore speciale Robert Mueller ha emesso 32 nuovi capi di accusa contro Paul Manafort e Rick Gates. I due avrebbero riciclato 30 milioni di dollari "agendo a favore di governi e partiti ...

Russiagate - frode e riciclaggio da 30 milioni di dollari : 32 capi d'accusa contro Manafort e Gates : Le accuse del procuratore speciale Robert Mueller mostrano la crescente pressione sui due ex uomini chiave di Trump sebbene i nuovi capi di imputazione non siano direttamente collegati al cuore dell'inchiesta, ovvero le interferenze di Mosca nelle presidenziali del 2016

Russiagate - c’è anche lo “chef di Putin” tra i 13 cittadini russi accusati di aver tentato di influenzare le elezioni 2016 : C’è anche Yevgheni Prigozhin, noto come lo “chef di Putin“, fra i 13 cittadini russi e le tre entità legate a Mosca incriminati dal procuratore speciale per il russiagate Robert Mueller, che indaga sulle presunte interferenza nel processo elettorale e collusione dello staff di Trump con Mosca. A riferirlo sono i media statunitensi, secondo cui, in particolare, a Prigozhin viene imputato di aver finanziato la società tecnologica ...

Russiagate - incriminati 13 cittadini russi : “Hacker e fake news per favorire Trump”. Il presidente Usa : “Nessuna collusione” : C’è un nuovo colpo di scena nel russiagate: per la prima volta sono stati emessi dei capi di accusa contro 13 individui legati al Cremlino che – secondo gli investigatori statunitensi – hanno interferito sulle elezioni presidenziali del 2016. A dare l’annuncio il procuratore speciale Robert Mueller, che coordina le indagini e che ha messo a punto un provvedimento in cui vengono incriminati 13 cittadini russi e tre entità ...