Russiagate | nuove sanzioni degli Usa contro Mosca

Russiagate - Usa impongono nuove sanzioni contro enti legati a Mosca : Gli Stati Uniti hanno annunciato una serie di sanzioni contto la Russia per la sua interferenza nelle presidenziali Usa del 2016 e per diversi cyber-attacchi. Lo riferisce il segretario Usa del Tesoro,...

Russiagate - nuove tegole su Trump : 05.13 Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, indaga sul tentativo di Trump della scorsa estate di cacciare il ministro della giustizia Jeff Sessions.Lo riporta il Washington Post. Mueller vuole accertare se l'obiettivo del presidente fosse sostituire Sessions con qualcuno 'amico' che assumesse il controllo delle indagini sullo scandalo.

Russiagate : nuove accuse contro Manafort : 01.39 Il procuratore speciale per il Russiagate, Mueller, avanza nuove accuse contro l'ex manager della campagna elettorale di Trump, Paul Manafort: avrebbe pagato segretamente ex politici europei per fare lobby a favore dell'Ucraina: si parla di 2 milioni di euro. Le nuove accuse arrivano dopo l'ammissione di colpevolezza di Rick Gates, l' ex braccio destro di Manafort. Nei documenti depositati,Manafort è accusato di aver pagato ex politici ...

Russiagate - nuove accuse per Manafort e Gates : Spuntano 32 nuovi capi di imputazione per Paul Manafort e Rick Gates, gli uomini chiave di Donald Trump durante la campagna elettorale delle presidenziali Usa del 2016, su cui già pendono da ottobre ben 12 accuse. Li ha depositati Robert Mueller, il procuratore che indaga sul cosiddetto Russiagate, la presunta interferenza da parte della Russia nell'elezione del tycoon alla Casa Bianca. Le nuove accuse vanno dalla frode al riciclaggio. ...

Russiagate : nuove accuse a ex dirigenti campagna Trump :