Russia | Putin il candidato per ogni stagione | e ogni biografia

Limonov difende Putin : "Il caso Skripal è una montatura contro la Russia" : "Il caso Skripal è una messa in scena. La Russia non avrebbe avuto nessun tornaconto ad ammazzarlo, anzi: se fosse stato davvero pericoloso, non lo avrebbero liberato per poi tentare di ammazzarlo. Col nervino si muore in pochi minuti mentre lui invece è ancora vivo". Così lo scrittore e attivista politico Eduard Limonov in un'intervista all'ANSA. "Theresa May in tutto questo segue Trump, porta il linguaggio della strada ...

Adesso Putin punta a Marte : "Una missione della Russia nel 2019" : Anche la Russia si prepara a sbarcare su Marte . Lo ha confermato questa mattina l'agenzia Rt , citando un'intervista del presidente Vladimir Putin sul tema: il capo del Cremlino ha spiegato che nel ...

Gianluca Savoini - lo sherpa di Salvini in Russia : «Putin? Non è un dittatore» : Lo sherpa di Matteo Salvini a Mosca non parla una parola di russo ma mastica la lingua della politica. Si chiama Gianluca Savoini, 54 anni, sposato con Irina, nata a San Pietroburgo, con cui ha avuto un figlio. Nella Lega da sempre, da ancora prima che il partito traslocasse in via Bellerio, nel 1991 è entrato nella consulta per la politica estera del movimento che settimanalmente si riuniva in via Arbe a Milano. Un pioniere: c’è lui ...

Russia - sette candidati per la gara che ha già vinto Putin : Continuano a discutere e discettare di politica ed economia, come se ci credessero davvero e ignorassero quale sia l'unico cavallo vincente, designato a tagliare il …

Russia verso le presidenziali. Putin imbattibile ma in calo nei sondaggi : Mancano 10 giorni, da vedere come andrà la sfida sull'affluenza: Navalny, popolare tra i giovani, ha invitato a disertare le urne. Nei grossi centri come Mosca e San Pietroburgo i consensi per Putin sono calati dal 70% di gennaio al 57 di febbraio

Russia : figlia rettore - mio padre ha scritto tesi di Putin : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Russia : in 130mila allo stadio per ascoltare Putin : Bagno di folla per Vladimir Putin allo stadio Luzhniki di Mosca. Stando al ministero dell'Interno, infatti, oltre 130mila persone si sono ammassate per ascoltare lo 'zar' , e il concertone di molte ...

La Russia di Putin ha delle nuove - spaventose - armi nucleari : Vladimir Putin ha presentato i nuovi gioielli dell'arsenale atomico russo, in fase di sviluppo in risposta alla strategia di difesa degli Stati Uniti

La Russia di Putin ha delle nuove (spaventose) armi nucleari : (Foto: La Press) “Non ci hanno ascoltato prima, ma lo faranno ora”. È il senso delle parole usate da Vladimir Putin durante il suo annuale discorso sullo stato della Nazione, a sottolineare il disappunto della Russia di fronte al ritiro degli Stati Uniti dal Anti-Ballistic Missile Treaty e al continuo sviluppo delle difese missilistiche balistiche americane. Davanti a governatori, dirigenti e persino rappresentanti religiosi, il ...

Russia - Putin : 'Ora ci ascolterete - ecco le nostre armi invincibili' : Può arrivare "ovunque" nel mondo, ha aggiunto sul nuovo missile da crociera, che ha spiegato avere un "carico nucleare con un range praticamente illimitato". Un dispositivo che, secondo la sua ...

Russia - Putin mostra nuovo missile nucleare/ Ultime notizie : il nome prescelto è "Sarmat" : Russia, Putin nuovo missile e drone nucleare. Ultime notizie: “Usa ci ascoltino!” e lancia casting sui nomi. Poi chiarisce: “Non bisogna creare nuove minacce per il mondo”.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 22:46:00 GMT)

Russia - Putin presenta super-missile 'invincibile' : monito agli Usa : Poi ha gettato un po' d'acqua sul fuoco: "La Russia - ha detto - non intende attaccare nessuno, non bisogna creare nuove minacce per il mondo", ma "sedersi al tavolo dei negoziati" e "rinnovare il ...

Russia - Putin presenta il super arsenale a 3 settimane dalle elezioni : “Ecco Sarmat - il missile capace di colpire ovunque” : Viene descritto come missile da crociera “invulnerabile” che segue una traiettoria imprevedibile e, grazie a un rivoluzionario propulsore atomico, può volare per un tempo indefinito raggiungendo “qualsiasi punto del mondo”. Fa parte di un arsenale di nuove armi nucleari capaci di superare gli scudi antimissilistici americani in Europa e in Asia. A tre settimane dalle elezioni presidenziali del 18 marzo che con ogni ...

Russia - PUTIN MOSTRA NUOVO MISSILE NUCLEARE/ Ultime notizie : ‘mostra i muscoli’ contro Usa e Occidente : RUSSIA, PUTIN NUOVO MISSILE e drone NUCLEARE. Ultime notizie: “Usa ci ascoltino!” e lancia casting sui nomi. Poi chiarisce: “Non bisogna creare nuove minacce per il mondo”.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 18:40:00 GMT)