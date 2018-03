Russia nel mirino |  nuove sanzioni dagli Usa Spia avvelenata | Governi occidentali

Adesso Putin punta a Marte : "Una missione della Russia nel 2019" : Anche la Russia si prepara a sbarcare su Marte . Lo ha confermato questa mattina l'agenzia Rt , citando un'intervista del presidente Vladimir Putin sul tema: il capo del Cremlino ha spiegato che nel ...

5 viaggi da fare in Russia (sì - anche questa nella foto è Russia) : Incontri (unici) in un viaggio in Tofalaria, Russia inedita e super selvaggia proposta da Russia Trekking – foto: Anton Stolbov / Russia Trekking VK Sokol Ok, dopo aver perso con la Svezia noi italiani ai mondiali 2018 non ci andremo da protagonisti, ma la Russia vale comunque il viaggio. Con 17milioni di chilometri quadri è il paese più grande di tutti, ma è anche quello che detiene il primato dei fusi orari (sono ben 9) e – insieme ...

Caso Skripal - Matteo Salvini non crede nella colpevolezza della Russia - : "E' inconcepibile che il pericolo per il mondo intero sia la Russia e non il terrorismo islamico. Dal punto di vista politico, culturale, geografico e storico, la Russia è molto più vicina all'Europa ...

Di Maio : sanzioni Russia? Ci lavoreremo nell'interesse italiani : Roma, 13 mar. , askanews, 'Le sanzioni alla Russia sono un problema legato alla nostra agricolutra, ai danni che ha fatto alla nostra economia, ci lavoreremo negli interesse degli italiani non degli Usa, della Russia o di chissà chi'. Lo ha detto Luigi Di Maio, alla stampa estera, rispondendo a una giornalista russa che gli …

Nel 2017 la Russia è andata oltre il piano di esportazioni di armi - : In precedenza il presidente russo Vladimir Putin aveva dichiarato che il Paese era riuscito a confermare lo status di principale fornitore di armi nel mondo.

In Russia svilupperanno le infrastrutture nell'Artico e Pacifico - : "Continueremo a sviluppare grandi nodi logistici, nel mar Baltico, mar Nero, nei bacini del Pacifico e dell'Artico, è un'enorme riserva per la crescita del traffico, soprattutto di grandi dimensioni e ...

RussiaGATE - MULLER INDAGA SU AFFARI DI TRUMP/ Usa - Kushner - l'anello debole della sicurezza? : RUSSIAGATE, accue a Donald TRUMP: Usa, INDAGA il super procuratore Robert Mueller su attività economiche del presidente in Russia. Declassato il genero Jared Kushner: ecco perché(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 18:54:00 GMT)

Biathlon - Campionati Mondiali Youth : oro per Russia e Svezia nelle staffette - Italia quarta nella gara maschile : Sfiorano ancora la medaglia gli azzurri impegnati nella terza giornata dei Campionati Mondiali giovanili di Otepae, in Estonia, con il programma odierno che prevedeva le staffette della categoria Giovani. In campo maschile il successo è andato, come da pronostico al trio russo (Tashtimerov, Viukhin, Pervushin – 2+8), che hanno guidato la competizione fin dalla prima frazione. Nonostante i due giri di penalità in cui è incorso Andrei Viukhin, la ...

Drone spia decolla da Sigonella : la missione ai confini della Russia : Poche ore fa un Drone RQ-4 Global Hawk con sede nella base aerea di Beale (California), attualmente schierato a Sigonella, in Sicilia, ha effettuato una nuova missione ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) lungo le coste della Crimea e del Kuban. Sigonella ospita i Global Hawk della Nato e dell’USAF oltre ai Predator dell’Aeronautica Militare Italiana.Il volo 10-2043 UAVGH000 è stato rilevato sia dai radar di ...

Biathlon - Campionati Mondiali Junior : successo per Russia e Francia nelle staffette - Italia ai piedi del podio : Si è appena conclusa la seconda giornata dei Campionati Mondiali giovanili di Otepae, in Estonia, con il programma odierno che prevedeva le staffette della categoria Juniores. In campo maschile il successo è andato al quartetto russo (Khalili, Tomshin, Maleev, Malinovskii – 0+9), che hanno guidato la competizione fin dalla prima frazione, precedendo sul traguardo di 57.1 secondi la fallosa Norvegia (Bakken, Dale, Stroemsheim, Laegreid, ...

La Germania vince l'oro nel bob. Hockey - trionfo Russia : Nell'ultima mattinata di finali ai Giochi coreani la Germania sorride nel bob, ma piange nell'Hockey. Nel budello di Alpensia l'equipaggio composto da Bauer/Friedrich/Grothkopp/Margis termina le ...

Giochi : la Russia è d'oro nell'hockey : ANSA, - PYEONGCHANG , COREA DEL SUD, , 25 FEB - Sconfiggendo 4-3 la Germania all'overtime, la squadra dei russi senza bandiera ha vinto la medaglia d'oro nel torneo di hockey ai Giochi Olimpici di ...

Stati Uniti verso sanzioni alla Russia nelle prossime settimane : Le sanzioni che gli Stati Uniti intendono imporre alla Russia potrebbero arrivare nelle prossime settimane. Lo ha annunciato il segretario Usa al Tesoro, Steve Mnuchin. "Lavoriamo a delle sanzioni ...