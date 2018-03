Russia | le sanzioni di Trump Blocco a 4 contro il Cremlino Fine dell’amicizia con Putin?

Russia nel mirino : nuove sanzioni dagli Usa. Spia avvelenata - Governi occidentali accusano Mosca : NEW YORK - L'amministrazione di Donald Trump, accusata spesso di risposte troppo caute contro l'agressività della Russia di Vladimir Putin, ha fatto scattare oggi sanzioni contro Mosca che aveva a ...

Russia nel mirino : ?nuove sanzioni dagli Usa. Spia avvelenata - Governi occidentali accusano Mosca : È il pacchetto più significativo di ritorsioni in risposta alle intrusioni di Mosca denunciate dalla stessa intelligence statunitense nelle elezioni americane del 2016. Il momento scelto per far scattare la rappresaglia appare significativo alla luce delle recenti mosse di Mosca che hanno scosso l'Europa: la Gran Bretagna ha accusato apertamente il Cremlino di aver avvelenato una ex Spia russa a Londra, espellendo 23 diplomatici di Putin...

L’amministrazione Trump ha imposto nuove sanzioni alla Russia per l’ingerenza alle elezioni del 2016 : L’amministrazione statunitense del presidente Donald Trump ha annunciato che imporrà delle nuove sanzioni alla Russia in relazione all’ingerenza subita nelle elezioni presidenziali del 2016 da parte di agenti russi. Inizialmente Trump si era dimostrato molto riluttante ad approvare sanzioni del The post L’amministrazione Trump ha imposto nuove sanzioni alla Russia per l’ingerenza alle elezioni del 2016 appeared first on ...

Matteo Salvini : "Le sanzioni alla Russia sono una follia. Non ci sono prove sulla spy story" : "Nel 2018 non si va in giro ad avvelenare le persone, ma non penso ci siano governi che amano avvelenare le persone in giro per il mondo. Se ci sono prove concrete ne riparliamo, non mi fermo a commentare dubbi o supposizioni. Continuo invece a pensare che le sanzioni alla Russia siano una follia economica, geopolitica e commerciale". Lo ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando, nel corso dell'incontro con i ...

Di Maio : sanzioni Russia? Ci lavoreremo nell'interesse italiani : Roma, 13 mar. , askanews, 'Le sanzioni alla Russia sono un problema legato alla nostra agricolutra, ai danni che ha fatto alla nostra economia, ci lavoreremo negli interesse degli italiani non degli Usa, della Russia o di chissà chi'. Lo ha detto Luigi Di Maio, alla stampa estera, rispondendo a una giornalista russa che gli …

Giorgia Meloni - la rabbia e lo sdegno : 'Altri sei mesi di sanzioni contro la Russia - un massacro per il Made in Italy' : Mentre l'Italia annaspa travolta dai retroscena su chi sarà il prossimo premier, l' Unione europea vota nell'indifferenza generale , e dei media, la proroga di altri 6 mesi le sanzioni economiche ...

Russia - Maullu - FI - : Proroga sanzioni è follia allo stato puro - : 'Nonostante abbiano inferto danni pesantissimi all'economia nazionale italiana, con significative riduzioni annuali in termini di export circa 1 miliardo nel 2014, 3 nel 2015 e addirittura 4 nel 2016 l'Europa ha deciso di Prorogare di altri 6 mesi le ...

Ucraina - Ue proroga sanzioni Russia : 10.54 Il Consiglio dell'Ue ha prorogato di altri 6 mesi, fino al 15 settembre, "le misure restrittive nei confronti della Russia, adottate in risposta all'annessione illegale della Crimea e alla deliberata destabilizzazione dell'Ucraina". Le misure consistono nel congelamento dei beni e in restrizioni di viaggio e continuano ad applicarsi a 150 persone e 38 entità. Altre misure dell'UE in vigore, in risposta alla crisi in Ucraina, includono ...

Dazi - il Made in Italy rischia grosso. Monito di Coldiretti : "Subito stop sanzioni alla Russia" : E' guerra sui Dazi. Soffiano venti di guerra commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti dopo la decisione del presidente statunitense di imporre tasse doganali del 25% sull'acciaio e del 10% sull'...

Dazi - Coldiretti : ora stop alle sanzioni alla Russia dopo 4 anni : dopo quasi 4 anni i cambiamenti del quadro internazionale impongono un tempestivo ripensamento delle sanzioni economiche decise nei confronti della Russia dall’Unione Europea che non puo’ sopportare il moltiplicarsi dei fronti di scontro commerciale: lo rileva Coldiretti nel sottolineare che scadono a giugno le misure varate dall’Unione Europea nei confronti del Paese di Vladimir Putin sotto la spinta degli Stati Uniti che hanno ...