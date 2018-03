Russia | da un areo cargo cadono lingotti d' oro

blogo

(Di giovedì 15 marzo 2018) Questa mattina presso l'aeroporto di Yakutsk, nella Siberia Nord-Orientale, è avvenuto un fatto davvero curioso: un aereoAntonov An-12 della Nimbus Airlines ha persod'oro in fase di decollo. È successo a causa di un guasto al portellone, probabilmente dovuto al vento troppo forte e contestualmente al fatto che il carico, evidentemente, non era stato fissato bene.L'aereo trasportava 3,4 tonnellate di oro, platino e pietre preziose (soprattutto diamanti a quanto pare) e durante il decollo ha perso circa 170d'oro. La maggior parte sono stati recuperati perché erano caduti sulla pista, ma non è escluso che alcunisiano caduti nella tundra gelata sottostante. Il valore del carico dell'aereo era in totale di 22 miliardi di rubli, che corrispondono a circa 340 milioni di euro. La destinazione era Krasnoyarsk, perché il carico era destinato alla miniera ...