Russia | aereo perde 172 lingotti in volo

Gravissimo incidente in Russia - aereo precipitato : potrebbe essere stata colpa del ghiaccio : Continuano le indagini in merito dalla tragedia aerea di domenica scorsa in Russia, che ha portato alla morte di 71 persone. L’incidente potrebbe essere stato causato da un errore nel sistema di indicazione della velocità dell’Antonov An-148, dovuto a sua volta “probabilmente al congelamento dei sistemi pitot-statici, dato il fatto che i sistemi di riscaldamento erano spenti“: lo sostengono gli investigatori russi del ...

Incidente aereo in Russia - mistero sulle cause : rinvenuti 1500 frammenti di corpi : Le cause dell’Incidente aereo verificatosi in Russia domenica rimangono ancora avvolte nel mistero: il Ministero delle situazioni di emergenza russo ha reso noto che sono stati trovati quasi 1500 frammenti di corpi nell’area dello schianto dell’Antonov An-148 nella regione di Mosca, e che le ricerche sono quasi terminate. Identificate tutte le persone a bordo del velivolo (65 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio). Oggi è ...

Russia - aereo precipitato a Mosca/ Ultime notizie - perché è caduto l'Antonov An-148? Incidente - guasto o… : aereo precipitato in Russia vicino allo scalo di Mosca: Ultime notizie, 71 morti e mistero sulla causa della caduta. Incidente, guasto tecnico o..

Russia - aereo precipitato a Mosca/ Ultime notizie - perché è caduto l'Antonov An-148? Incidente - guasto o… : aereo precipitato in Russia vicino allo scalo di Mosca: Ultime notizie, 71 morti e mistero sulla causa della caduta. Incidente, guasto tecnico o attacco terroristico?

MOSCA - AEREO DI LINEA PRECIPITATO IN Russia/ Ultime notizie video - "non era in fiamme" : ghiaccio nel motore? : Incidente in RUSSIA, AEREO PRECIPITATO a MOSCA; un volo di LINEA con 71 persone a bordo equipaggio compreso, non ci sono sopravissuti. Guasto tecnico, scontro con elicottero o attentato?

Incidente aereo in Russia - errore umano o guasto? C'è un sopravvissuto : Gli inquirenti russi stanno indagando su cosa abbia causato l'Incidente aereo, in cui hanno perso la vita...

Aereo si schianta in Russia : nessuna possibilità di trovare sopravvissuti Video : Un Aereo di linea russo, più precisamente un Antonov an-148 si è schiantato [Video] poco dopo la partenza, secondo i media locali non c'è alcuna possibilita' di trovare sopravvissuti. Il velivolo era decollato dall'Aereoporto di Mosca Domodedovo ed era diretto ad Orsk, al suo interno erano presenti 71 persone, di cui 65 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. Ci sono alcune voci discordanti relative all'accaduto, partendo da un eventuale ...

Russia - aereo di linea cade cinque minuti dopo il decollo : nessun superstite Video : Non si è salvato nessuno. Non c'è alcun sopravvissuto alla sciagura aerea [Video] accaduta ieri in Russia. L'#aereo di linea, un Antonov An-148 della compagnia Saratov Airlines che trasportava 71 persone, era decollato dall'aeroporto Domodedovo di #Mosca ed era diretto verso la citta' di Orsk negli Urali. Una tratta nazionale coperta più volte al giorno in un paio d'ore. E invece ieri, dopo cinque minuti dal decollo, il terribile schianto. A ...

Aereo caduto in Russia : DFAE - svizzero in lista passeggeri : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Aereo si schianta in Russia : nessuna possibilità di trovare sopravvissuti : Un Aereo di linea russo, più precisamente un Antonov an-148 si è schiantato poco dopo la partenza, secondo i media locali non c'è alcuna possibilità di trovare sopravvissuti. Il velivolo era decollato dall'Aereoporto di Mosca Domodedovo ed era diretto ad Orsk, al suo interno erano presenti 71 persone, di cui 65 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. Ci sono alcune voci discordanti relative all'accaduto, partendo da un eventuale scontro con un ...

