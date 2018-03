Russia 2018 | Francia | Deschamps convoca Blaise Matuidi per le amichevoli

Panini : esce la nuova raccolta dedicata ai mondiali di calcio “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL” : esce la nuova raccolta ufficiale di card Panini dedicata ai mondiali di calcio “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL”. Un’edizione articolata in 468 card dedicate ai grandi campioni delle 32 Nazionali che prenderanno parte alla fase finale del torneo, che segue il grandissimo successo della collezione di card “Calciatori Adrenalyn XL 2017-2018”. Questa nuova raccolta è anche un appassionante gioco che si ispira ...

ROMA – Esce la nuova raccolta ufficiale di card Panini dedicata ai mondiali di calcio "2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL".Un'edizione ancora più ricca, articolata in 468 card dedicate ai grandi campioni delle 32 Nazionali che prenderanno parte alla fase finale del torneo, che segue il grandissimo successo della collezione di card "Calciatori Adrenalyn

Russia 2018 - l’Inghilterra fa sul serio : boicottaggio dei Mondiali? : Caos totale tra Mosca e Londra dopo la vicenda Skripal. Il primo ministro britannico Theresa May intende espellere 23 diplomatici russi dopo che Mosca non ha fornito entro la scadenza prevista informazioni su come sia potuto avvenire che una spia russa già al servizio del controspionaggio inglese sia stato avvelenato con gas nervino risalente all’epoca sovietica. Per la Russia il comportamento inglese è “del tutto inaccettabile, ...

EA Sports ha rilasciato alle 19 del 9 marzo 2018 23 nuove card "Path to glory", "Strada Verso la Gloria" nella versione italiana, dedicate ad altrettanti giocatori che nei prossimi mesi potrebbero conquistare una maglia per i mondiali Russia 2018. Le card saranno disponibili nei pacchetti per una settimana fino al 16 marzo

Russia 2018 : gatto Achille farà i pronostici ai Mondiali : Achille, un gatto bianco e sordo che vive nel Museo dell’Ermitage a San Pietroburgo, è stato scelto lunedì come pronosticatore ufficiale per la Coppa del Mondo FIFA in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio). “Organizzeremo una conferenza stampa speciale e Achille avrà un pass ufficiale come tifoso”, ha detto all’agenzia di stampa R-Sport Mary Khaltunen, segretaria stampa del famoso museo. Sulla scia del Polpo ...

GIOVANNI CIACCI / La polemica : "La mia esibizione in Russia è stata censurata" (Ballando con le stelle 2018) : GIOVANNI CIACCI, ospite a Rtl 102.5, ha parlato della censura avvenuta in Russia della sua esibizione con Raimundo Todaro. E sul rapporto con il giudice Mariotto...(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 09:17:00 GMT)

Judo - Grand Prix Agadir 2018 : la Russia chiude in vetta con tre medaglie d’oro : Dopo quello di Tunisi, primo Grand Prix di sempre a svolgersi in territorio africano, il calendario del Judo internazionale prevedeva, nel fine settimana appena conclusosi, lo svolgimento del Grand Prix di Agadir 2018, in Marocco. Nella giornata di domenica, abbiamo visto all’opera gli atleti delle cinque categorie di peso maggiori (78 kg e +78 kg per le donne; 90 kg, 100 kg e +100 kg per gli uomini). Clicca qui per i risultati della ...

Taekwondo - Dutch Open 2018 : Russia e Corea del Sud dominano la scena - Gianmarco Moschin eliminato al primo turno : Russia e Corea del Sud fanno la voce grossa in occasione del Dutch Open 2018, torneo di categoria G1 del panorama internazionale del Taekwondo, che assegna punti importanti per il ranking mondiale, di fondamentale importanza nel prossimo biennio per la qualificazione olimpica. Sono due a testa le vittorie per le Nazioni che hanno dominato la scena tra i Senior a Eindhoven, facendo incetta di piazzamenti di assoluto spessore. La Russia ha ...

Russia 2018 - l'inno ufficiale dei mondiali è 'Colors' di Jason Derulo - : Il brano è un'esaltazione della diversità e dei valori dello sport, e sarà eseguito durante la cerimonia inaugurale del prossimo 14 giugno a Mosca

Beach volley World Tour 2018 Doha. Europa padrona : finale a sorpresa tra Olanda e Russia : La caduta degli dei. A una settimana, poco meno, dal Major Series di Fort Lauderdale, il 4 Stelle di Doha, uno degli eventi più importanti dell’anno per montepremi, riserva sorprese su sorprese e porta in finale una delle coppie favorite della vigilia, gli olandesi Brouwer/Meeuwsen, desiderosi di riscatto dopo l’eliminazione ai quarti in Florida, e gli outsider russi, Stoyanovskly/Velichko, che avevano iniziato il loro torneo ...

EA Sports ha rilasciato alle 19 del 9 marzo 2018 23 nuove card "Path to glory", "Strada Verso la Gloria" nella versione italiana, dedicate ad altrettanti giocatori che nei prossimi mesi potrebbero conquistare una maglia per i mondiali Russia 2018.