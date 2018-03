Russia : Vladimir Putin è talmente forte e popolare che ha il problema di come vincere senza esagerare, per evitare un risultato così schiacciante da diventare imbarazzante. Leggi

Oro : offerta si sta esaurendo - Russia e Cina in azione : ... se necessario", ma ha mantenuto una posizione prudente, dichiarando che avrebbe seguito l'evoluzione dell'euro e potrebbe adattare la sua politica, se necessario, ad esempio nel caso di un ...

Panini lancia la nuova collezione “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL” : ROMA – Esce la nuova raccolta ufficiale di card Panini dedicata ai mondiali di calcio “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL”.Un’edizione ancora più ricca, articolata in 468 card dedicate ai grandi campioni delle 32 Nazionali che prenderanno parte alla fase finale del torneo, che segue il grandissimo successo della collezione di card “Calciatori Adrenalyn […] L'articolo Panini lancia la nuova collezione “2018 FIFA World Cup Russia ...

Caso Skripal - la Russia risponde a May : “Espelleremo i diplomatici britannici in Russia” : Misure contro il Regno Unito, inclusa l’espulsione dei diplomatici britannici, arriveranno «molto presto, lo prometto». È quanto ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ria. Il Cremlino ha denunciato la posizione «assolutamente irresponsabile» di Londra dopo l’annuncio da parte di Gran Bret...

Adesso Putin punta a Marte : "Una missione della Russia nel 2019" : Anche la Russia si prepara a sbarcare su Marte . Lo ha confermato questa mattina l'agenzia Rt , citando un'intervista del presidente Vladimir Putin sul tema: il capo del Cremlino ha spiegato che nel ...

Una campagna elettorale diversa - in Russia : Sonnolenta e invisibile, fatta di eventi con comparse pagate e poche altre mosse: è quella che ha anticipato le elezioni di domenica, che saranno rivinte da Putin The post Una campagna elettorale diversa, in Russia appeared first on Il Post.

ORIETTA BERTI/ Video : "Lenin sindaco della mia città - io la prima ad andare in Russia" (Celebrity Masterchef) : Video, la cantante ORIETTA BERTI, impegnata nei fornelli di Masterchef, si lascia andare a considerazioni nostalgiche sulla politica passata e presente. (Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 09:29:00 GMT)

Russia : economia in espansione del 2 - 0% annuo in gennaio : Secondo quanto comunicato mercoledì dal ministero per lo Sviluppo economico di Mosca, l'economia della Russia ha registrato un'espansione del 2,0% annuo in gennaio, in accelerazione rispetto al progresso dell'1,4% di dicembre. Era invece dell'1,8% la crescita del Pil stimata dagli ...

5 viaggi da fare in Russia (sì - anche questa nella foto è Russia) : Incontri (unici) in un viaggio in Tofalaria, Russia inedita e super selvaggia proposta da Russia Trekking – foto: Anton Stolbov / Russia Trekking VK Sokol Ok, dopo aver perso con la Svezia noi italiani ai mondiali 2018 non ci andremo da protagonisti, ma la Russia vale comunque il viaggio. Con 17milioni di chilometri quadri è il paese più grande di tutti, ma è anche quello che detiene il primato dei fusi orari (sono ben 9) e – insieme ...

SCONTRO UK-Russia/ Dietro il caos ci sono i "mostri" : Londra ha deciso di espellere 23 diplomatici russi come risposta all'avvelenamento della spia Sergej Skripal e di sua figlia. Il commento di GIULIO SAPELLI

Romano Prodi tirato in mezzo per questioni inerenti l'inchiesta Russiagate Video : Lontani, ma così vicino, sembrano Putin e #Trump nello scenario che si dischiude dall'inchiesta #Russiagate. Da un lato l'ex dirigente di Trump raduna politici esterni all'America e mette soldi sui loro conti, dall'altro, Putin ritiene che con Trump l'America è andata indietro invece che avanti. Cos'è Russiagate? l'inchiesta di Russigate, ovvero, l'inchiesta che si occupa dei rapporti tra Donald Trump e il possibile coinvolgimento di Mosca nelle ...

Caso Skripal - Matteo Salvini non crede nella colpevolezza della Russia - : "E' inconcepibile che il pericolo per il mondo intero sia la Russia e non il terrorismo islamico. Dal punto di vista politico, culturale, geografico e storico, la Russia è molto più vicina all'Europa ...

Kiev vieta agli atleti ucraini di partecipare alle competizioni sportive in Russia - : "Ho firmato una nuova disposizione in conformità con la recente legge adottata "Sulla peculiarità della politica statale per garantire la sovranità statale dell'Ucraina sui territori occupati ...