Rugby per Tutti | la Fir scende in campo per l' integrazione al Sei Nazioni

Lega Filo d'Oro e ItalRugby insieme per 'Un contatto che vale' : Roma, 14 mar. , askanews, Nel Rugby il contatto è fondamentale, così come lo è per le persone sordocieche per uscire da un mondo fatto di buio e di silenzio ed entrare in relazione con gli altri. ...

Rugby - Sei Nazioni : Galles troppo forte per l'Italia Video : Siamo alla penultima giornata del Sei Nazioni [Video], il bilancio dell’Italia è negativo. L’unica partita in cui la Nazionale se l’è giocata più è quella contro la Francia, disputando un buon primo tempo ma cedendo nel secondo. L’eventualita' di una vittoria contro il Galles era da escludere fin da subito: i Gallesi pur schierando molte riserve sono troppo forti. Parisse e compagni si arrendono quindi ancora una volta ai padroni di ...

Rugby - Sei Nazioni : Galles troppo forte per l'Italia : Siamo alla penultima giornata del Sei Nazioni, il bilancio dell’Italia è negativo. L’unica partita in cui la Nazionale se l’è giocata più è quella contro la Francia, disputando un buon primo tempo ma cedendo nel secondo. L’eventualità di una vittoria contro il Galles era da escludere fin da subito: i Gallesi pur schierando molte riserve sono troppo forti. Parisse e compagni si arrendono quindi ancora una volta ai padroni di casa....Continua a ...

Rugby Serie C - il Ragusa perde in Campania : Venendo alla cronaca parte forte la Partenope che già al 5° si porta sul 7 a 0 con la meta di Gherardi, abile a giocare con la terza centro da una mischia sui 22; dopo 10 minuti di sostanziale ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : arriva la quarta sconfitta per gli azzurri. Galles-Italia 38-14 : quarta partita, quarta sconfitta. Nella casa del Rugby, il Principality Stadium di Cardiff, l’Italia esce sconfitta nel Sei Nazioni contro i padroni di casa del Galles per 38-14. Una partita praticamente senza storia, nonostante i tanti cambi effettuati nel XV titolare da Warren Gatland ed un primo tempo tutt’altro che positivo per i padroni di casa. I 30′ finali ancora una volta fanno malissimo alla banda di Conor O’Shea ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : arriva la quarta sconfitta per gli azzurri. Galles-Italia 38-14 : quarta partita, quarta sconfitta. Nella casa del Rugby, il Principality Stadium di Cardiff, l’Italia esce sconfitta nel quarto turno del Sei Nazioni con i padroni di casa del Galles per 38-14. Una partita praticamente senza storia, nonostante i tanti cambi effettuati sul XV titolare da Warren Gatland ed un primo tempo tutt’altro che positivo per i padroni di casa. I 30′ finali ancora una volta fanno malissimo alla banda di ...

Anche oggi per l’Italia di Rugby sarà dura : Gioca contro il Galles nel Sei Nazioni: vincere è fuori discussione, ma una buona prestazione aumenterebbe le speranze in vista dell'ultima partita del torneo The post Anche oggi per l’Italia di rugby sarà dura appeared first on Il Post.

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Galles-Italia - obiettivo disputare una gran partita per gli azzurri : “Giocare qui è sempre speciale, e farlo con il tetto chiuso aggiunge sempre ulteriore emozione a un contesto unico, il migliore per me nel Rugby internazionale. Da nessun’altra parte come qui si sente il pubblico, specialmente con lo stadio coperto: per me potrebbe essere l’ultima partita al Principality Stadium, è sempre una sfida unica” non è un semplice esordiente a parlare alla vigilia, è il capitano azzurro Sergio Parisse, pronto alla sua ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Francia-Inghilterra 22-16. L’Irlanda è campionessa - trionfo per i transalpini : Epilogo clamoroso nel secondo match di questa quarta giornata del Sei Nazioni di Rugby: a Parigi si impone la Francia per 22-16 sull’Inghilterra e chiude le speranze di vittoria nel trofeo per quanto riguarda il XV della Rosa. L’Irlanda, dopo il successo nel pomeriggio sulla Scozia, conquista ufficialmente la manifestazione e settimana prossima avrà chance per tentare il Grand Slam. Match tesissimo nella prima frazione di gioco. Gli ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : continua la sfida tra Irlanda ed Inghilterra. La Scozia per sparigliare le carte : Anche se i nostri cuori batteranno domenica pomeriggio, quando sarà in programma Galles-Italia, il destino del Sei Nazioni di Rugby si deciderà 24 ore prima, ovvero domani pomeriggio, quando si giocheranno dapprima Irlanda-Scozia e poi Francia-Inghilterra. Sicuramente la prima delle due sfide sarà la più importante: l’Irlanda deve vincere e poi restare a guardare per poter sperare di portare a casa il torneo con un turno d’anticipo. ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2018 : il XV dell’Italia per la sfida al Galles di domenica : Qualche cambio (precisamente tre) rispetto all’ultima uscita con la Francia: torna il Sei Nazioni femminile e torna in campo la nazionale italiana. domenica mattina le azzurre sfidano in trasferta il Galles: appuntamento alle 12.45 italiane, con diretta su Eurosport Player e differita alle ore 20 su Eurosport 2. “Il 6 Nazioni esprime un livello altissimo di gioco – le parole del ct azzurro Di Giandomenico – Nel torneo non ci sono mai ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i convocati dell’Italia per la trasferta in Galles - 27 azzurri per l’impresa a Cardiff : Conor O’Shea, CT della Nazionale Italiana di Rugby, ha definito la lista dei 27 convocati per la quarta giornata del Sei Nazioni 2018. Gli azzurri saranno impegnati contro il Galles a Cardiff nella giornata di domenica 11 marzo. Il coach ha liberato l’infortunato George Biasi, Tommaso Boni, Luca Morisi, Abraham Steyn e Federico Zani. Dunque sono questi gli azzurri che domani pomeriggio lasceranno Roma in direzione del capoluogo ...

Rugby - Pro14 2018 : Zebre-Ospreys rinviata a data da destinarsi per le avverse condizioni meteo : La gara del Pro14 di Rugby tra Zebre ed Ospreys in programma sabato 3 alle 18.30 a Parma è stata rinviata a data da destinarsi: Burian sta mettendo in ginocchio l’Europa e la squadra ospite non aveva la certezza di poter partire in aereo per raggiungere il capoluogo emiliano. A ciò va aggiunto il maltempo che imperversa in Italia e che sta sferzando anche l’Emilia: non ci sarebbe stata la sicurezza di poter giocare la sfida, quindi ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : le convocate dell’Italia per le ultime due sfide del torneo : Il CT Andrea Di Giandomenico ha diramato le convocazioni per le ultime due sfide del Sei Nazioni femminile di Rugby: sono 23 le azzurre chiamate per la trasferta in Galles e la sfida interna contro la Scozia a conclusione del torneo. Rientrano, dopo gli infortuni subiti nelle prime due gare, Elisa Giordano e Valentina Ruzza. Di seguito le 23 convocate dell’Italia Piloni Lucia GAI (Stade Rennais Rugby, FRA), 59 caps Gaia GIACOMOLI ((Rugby ...