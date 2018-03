Rugby | O' Shea | ' Il nostro futuro è adesso'

Rugby - Sei Nazioni : Irlanda-Italia è una partita speciale per il Ct O'Shea : Domani seconda giornata del Sei Nazioni con l'Italia, sconfitta all'esordio dall'Inghilterra, impegnata in trasferta contro l'Irlanda. partita speciale per il Ct degli azzurri Conor O'Shea che torna ...

Rugby - Sei Nazioni; O'Shea sceglie i 31 azzurri : ''Raduno veramente positivo'' : ROMA - Sono 31 gli azzurri scelti da Conor O'Shea per i primi due impegni dell'Ital Rugby nel Sei Nazioni . Il ct ha diramato la lista dei convocati per le sfide contro Inghilterra e Irlanda, ...

Rugby - Conor O’Shea : “Italia - si vede la luce in fondo al tunnel. Teniamo duro - la vittoria arriva” : L’Italia si avvicina a grandi passi verso il debutto nel Sei Nazioni 2018 di Rugby previsto per domenica 4 febbraio contro l’Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma. La nostra Nazionale cercherà di fare uno sgambetto ai Maestri e di comportarsi nel migliore dei modi durante il torneo come dichiara il CT Conor O’Shea: “Si vede la luce in fondo al tunnel. A novembre abbiamo mostrato buone fondamenta: in conquista, nella ...