Motogp - Valentino Rossi rinnova con la Yamaha : correrà fino al 2020 : LOSAIL , QATAR, - Lo spettacolo continua: Valentino Rossi correrà fino al 2020. Il pilota italiano ha trovato l'accordo con la Yamaha per le stagioni 2019 e 2020 della Motogp. Il prolungamento del ...

MotoGP - Gp Qatar - ufficiale : Valentino Rossi rinnova con Yamaha : Nella storia sportiva il matrimonio con Yamaha è uno dei più vincenti e duraturi da quando il campionato del mondo è inziato nel 1949. Un binomio che può fregiarsi di quattro titoli e sei podi ...

Valentino Rossi rinnova fino al 2020 con la Yamaha : il dottore ancora in Motogp : Ufficiale il rinnovo in Yamaha di Valentino Rossi : The Doctor , che domenica in Qatar a 39 anni aprirà il Mondiale n.23 della propria carriera , gara al via alle 17 in diretta esclusiva su Sky Sport Motogp HD, canale 208 , , correrà fino al 2020 . Il prolungamento contrattuale di altri due anni con la Yamaha era nell'aria da settimane, ora è arrivata la conferma ufficiale da Losail, dove ...

ufficiale - Valentino Rossi rinnova con la Yamaha : corre fino al 2020 : BIG NEWS from the #QatarGP @ValeYellow46 signs a new deal with @YamahaMotoGP ?? The Doctor will be in #MotoGP for TWO more years after 2018 pic.twitter.com/i1paBKX3SH - MotoGP???? , @MotoGP, March 15, ...

MotoGP : UFFICIALE – Valentino Rossi rinnova per altri due anni con la Yamaha! Dottore infinito : La notizia tanto attesa è arrivata: Valentino Rossi correrà in MotoGP per altri due anni. L’ufficialità è arrivata per mezzo del profilo social di Yamaha Movistar che, tramite un simpatico gioco a caselle, ha scoperto la foto che tutti i tifosi ed appassionati del Motomondiale si aspettavano: Valentino Rossi appoggiato ad un enorme +2 che simboleggia le due pRossime annate che correrà con la casa di Iwata. Il campione di Tavullia, dunque, ...

Ufficiale - Valentino Rossi rinnova con la Yamaha : Ufficiale, Valentino Rossi ha rinnovato il contratto con la Yamaha e correrà in MotoGP fino al 2020. Il pesarese, nove titoli iridati vinti e 115 vittorie, ha esordito nel Motomondiale nel 1996, ...

Moto Gp - campionato al via in Qatar. Si rinnova la sfida Marquez-Dovizioso. Ma Rossi è sempre a un passo : Illuminata dai riflettori del circuito di Losail, in Qatar, comincia la 70esima edizione del Motomondiale. Tra il “siamo pronti” di Valentino Rossi di mercoledì, il giorno prima del ritorno in sella per le prove libere, e il “pure la Suzuki va più forte di noi” pronunciato appena due settimane fa durante i test, sempre in Qatar, c’è tutto l’antipasto di questa nuova annata. Due le certezze: la Honda e Marc Marquez vanno ancora fortissimo, Andrea ...

MotoGP - Lin Jarvis sul contratto di Valentino Rossi : “Penso voglia rinnovare ma aspettiamo qualche gara” : In merito alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore su un possibile rinnovo del contratto di Valentino Rossi in casa Yamaha, Lin Jarvis, direttore esecutivo del team giapponese, ha smentito precisando la propria posizione a riguardo: “Posso assicurarvi che non è ancora stato fatto nulla, ma immagino che passerà molto tempo prima che la posizione di Valentino venga chiarita e mi aspetto che l’anno pRossimo sia ancora sulla ...

Mourinho rinnova col Manchester United/ Accordo fino al 2020 : chi sarà il pRossimo colpo di calciomercato? : José Mourinho ha rinnovato il proprio contratto con il Manchester United, fino al 2020 con un'opzione per un ulteriore anno. L'allenatore portoghese ha parlato anche di Cristiano Ronaldo.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 22:35:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Asamoah non rinnova : i gialloRossi ci provano (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino sinistro della Juventus, Asamoah, non dovrebbe rinnovare il proprio contratto in scadenza a giugno(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 12:19:00 GMT)

MotoGP - Valentino Rossi : 'Sono pronto a rinnovare se la Yamaha sarà competitiva' : ... intervistato da La Gazzetta dello Sport , ha chiarito il proprio pensiero: ' Ci sono buone notizie. Io sono contento di quello che potrebbe accadere e la Yamaha sarà contenta uguale. Ho deciso di ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Sono pronto a rinnovare se la Yamaha sarà competitiva” : Presentata ieri la nuova Yamaha YZR-M1 e le attese per una stagione che deve essere di riscatto per il team di Iwata sono molte. Vero è l’evento è stato occasione anche di annunci, come quello del rinnovo del contratto di Maverick Vinales, legatosi per altri due anni alla Casa dei tre diapason. E Valentino Rossi? La domanda sorge spontanea perchè il “Dottore” è in scadenza in questo 2018 ed i punti interrogativi sul continuare ...

Star Wars Battlefront 2 pronto a rinnovarsi - i piani per i pRossimi mesi : Il 2018 si preannuncia un anno assolutamente interessante per Star Wars Battlefront 2: Electronic Arts non ha voluto risparmiare le proprie forze nello sviluppo di nuove feature per lo sparatutto dedicato all'universo cinematografico partorito dal genio di George Lucas, in un sequel che non ha lesinato sulle polemiche nei giorni del lancio, con le controverse microtransazioni che hanno fatto una comparsa sfuggevole al suo interno prima di cadere ...

MotoGp - ecco la nuova Yamaha di Rossi. E Movistar vuole rinnovare fino al 2023 : Giornata di presentazioni in casa Yamaha. La casa giapponese, a Madrid, ha presentato ufficialmente le nuove moto per il Mondiale 2018 di MotoGp, che saranno affidate a Valentino Rossi e Maverick Vinales (che ha rinnovato per ulteriori due anni il contratto in scadenza al termine della stagione) per andare a caccia del riscatto dopo una […] L'articolo MotoGp, ecco la nuova Yamaha di Rossi. E Movistar vuole rinnovare fino al 2023 è stato ...