Rossi fino al 2020 in Yamaha

Rossi-Yamaha fino al 2020 : Roma, 15 mar. – (AdnKronos) – Ora è ufficiale: Valentino Rossi correrà in MotoGp con la Yamaha fino al 2020. Il team di Iwata ha annunciato il rinnovo del contratto del ‘Dottore’ per altre due stagioni. Rossi sarà quindi in pista fino a quasi 42 anni. L'articolo Rossi-Yamaha fino al 2020 sembra essere il primo su Meteo Web.

Valentino Rossi rinnova fino al 2020 con la Yamaha : il dottore ancora in Motogp : Ufficiale il rinnovo in Yamaha di Valentino Rossi : The Doctor , che domenica in Qatar a 39 anni aprirà il Mondiale n.23 della propria carriera , gara al via alle 17 in diretta esclusiva su Sky Sport Motogp HD, canale 208 , , correrà fino al 2020 . Il prolungamento contrattuale di altri due anni con la Yamaha era nell'aria da settimane, ora è arrivata la conferma ufficiale da Losail, dove ...

Vale Rossi per l’eternità : correrà fino al 2020 : Intramontabile, il Dottor Rossi. L’età non conta. E’ una nota a piè di pagina. Alla fine della prima giornata di test MotoGp, a Losail, in Qatar, Rossi stesso ha dichiarato: «Probabilmente correrò per i pRossimi due anni». Alè. Campione da una vita, una vita per confermarsi all’altezza. E se qualcuno dice che «non ha più l’età», arriva la smentita. Rossi ha tutto quello che serve: testa, gambe, fame, soprattutto. Lin Jarvis, il boss della ...

MotoGP - Valentino Rossi confessa : “Probabilmente correrò fino al 2020 con Yamaha. A Losail la moto funziona meglio” : Ormai manca solo l’ufficialità ma è praticamente certo che Valentino Rossi correrà fino al 2020 con la Yamaha. Lo ammette lo stesso 9 volte campione del mondo, intervistato da moto.it, al termine della prima giornata di test in Qatar. “Posso dire che nei pRossimi due anni non faremo un team (VR46) in motoGP con Yamaha. Anche perché, probabilmente, correrò io per i pRossimi due anni. Quindi, eventualmente, se ne parla più ...

Graziano Rossi - Vale in sella fino 2020 : Io ci spero, anche perché negli ultimi tre anni Valentino è migliorato come competitività, lui è ancora in grado di provare a vincere il campionato del mondo. Valentino è un pilota motociclistico che ...