: #Rosato:presidenza Camere?No preclusioni - CybFeed : #Rosato:presidenza Camere?No preclusioni - kaiigo : Per il PD Giorgetti (Lega) sarebbe l'uomo giusto per la presidenza alla Camera dei deputati - MinnucciGian : INCIUCIA STO' ROSATO. Se, come spero, è vero, mi va bene che la Presidenza del Senato vada al nostro Toninelli... -

"Il Pd non chiede niente e non ci è stato offerto niente. Se saranno figure all'altezza,profili adeguati,non avremo problemi a votare le proposte di chi ha vinto le elezioni per le cariche istituzionali.Non abbiamo".Così, capogruppo Pd a Montecitorio, parlando con i cronisti del confronto avviato sulladelle Camere. Poi spiega: il Pd ha sentito sia il M5S che la Lega, ma per ora "siamo al metodo".Quando si avanzeranno i nomi "valuteremo".(Di giovedì 15 marzo 2018)