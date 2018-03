Rosatellum | nessun parlamentare ha pagato per una legge elettorale ‘inganno’

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 marzo 2018) di Paolo Dagnino In tutta questa tribolata vicendanon è stata sufficientemente messa all’indice quella che io reputo una delle brutture più evidenti: l’approvazione dellache sarebbe più proprio definire “inganno”. Più in particolare, non sono stati sufficientemente messi all’indice tutti quei parlamentari che a vario titolo hanno partecipato alla sua composizione ed alla sua approvazione. Nella mia lunga vita lavorativa ho lavorato in aziende in cui chi sbagliava – anche involontariamente – veniva sanzionato. A seconda della mancanza registrata si veniva sanzionati con semplici richiami orali o verbali, con contestazioni di mancanza, con lettere di diffida, con provvedimenti che potevano variare dalla decurtazione dello stipendio alla sospensione, fino ad arrivare al licenziamento. Questa sorta di regolamentazione è tuttora in vigore ...