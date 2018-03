Romani | dagli “144” alla condanna per peculato | il “fedele indipendente” che Berlusconi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 marzo 2018) Di Matteo Salvini, una volta, disse: “Parla come l’avventore del bar sport”. Un’altra volta, sempre dopo aver sentito il segretario della Lega, esplose: “Il Le Pen versione italiana dice cose terrificanti”. Mentre la sacerdotessa renzian-ana, Barbara D’Urso, commentava gli attentati di Parigi, lui prese il telefono e twittò: “D’Urso sei inadeguata e insopportabile. Occupati di amori, canti, balli e pettegolezzi, non di problemi seri”. Mentre Forza Italia sprofondava nei sondaggi, nella primavera del 2015, dette una descrizione del partito che nessun dirigente del Pd si è più mai azzardato: “Siamo divisi e litigiosi, siamo riconosciuti solo per i litigi, i peggiori di noi vanno in tv solo per dire stupidaggini: dalle intransigenze stile Brunettamelassa a cui appartengo…” e infatti per la parola ...