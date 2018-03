Roma | Sanità | incontro sulla cataratta al San Carlo di Nancy

Sanità - Roma : Fiorello testimonial della nuova terapia neonatale al Fatebenefratelli : Abbattere le barriere tra genitori e il piccolo ricoverato in terapia intensiva. Oggi all’ospedale Fatebenefratelli all’isola Tiberina di Roma è possibile, grazie a un collegamento video wi-fi in grado di assicurare anche a distanza, attraverso tablet o smartphone, il contatto di genitori e familiari con i piccoli pazienti. Il nuovo reparto è stato inaugurato oggi da Rosario Fiorello, premiato con una medaglia per il suo impegno decennale ...

Roma. Falsi operatori socio-sanitari, 103 indagati – Ben 103 indagati a vario titolo per i reati di associazione per delinquere, falso e sostituzione di persona.

Sanità - Perini - Insieme - : «Seguire l'esempio della Romagna» : Siamo sempre stati convinti, infatti, della necessità di ricostruire una coalizione di chiaro segno ulivista, unica alternativa politica alle spinte massimaliste che in questi ultimi mesi sono ...

Sanità : 23 febbraio sciopero infermieri a Roma - dalla Sicilia pronti bus e manifestazioni locali : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - Partiranno da tutte le province della Sicilia per partecipare numerosi allo sciopero nazionale di venerdì 23 febbraio, a Roma, indetto dal sindacato degli infermieri, il Nursind, per protestare contro la bozza del contratto collettivo del comparto Sanità. Una proposta

Roma – squadra ospedale Gemelli in campo al 'Sei Nazioni' di rugby

Roma - ospedali degradati e sanità al collasso : ospedali fatiscenti e insicuri, pronto soccorso intasati e carenza di personale. È questo il desolante quadro della sanità del Lazio che nel 2017 ha perso ben 10 posizioni nella classifica stilata dall’Istituto Demoskopika che monitora l’Indice di Performance Sanitaria.Se il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, usa toni trionfalistici per annunciare la fine del commissariamento, molti ospedali soffrono dal punto di ...

Paolini seminudo in centro a Roma : mio padre morto per malasanità : Roma, (askanews) - "Cosa ci ha insegnato Pier Paolo Pasolini? Ci ha insegnato che non c'è nulla di realmente diverso, non c'è nulla che può essere identificato anomalo. Allora chi passa qui vede ...

Sanità : l’igienista sull’emergenza rifiuti a Roma - in agguato rischi per la salute : “Il pericolo principale per la salute pubblica legato all’emergenza rifiuti è un rischio di tipo infettivo, che aumenta molto nei mesi estivi, ma che il caldo umido di questi giorni può comunque facilitare“: le temperature molto miti, quasi primaverili, che stanno caratterizzando questo inizio anno per la Capitale, “facilitano infatti la fermentazione di gas e odori molesti. Ma dalla semplice ‘molestia’ visiva ...