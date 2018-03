Roma Riqualificazione di piazza dei Navigatori

Approvato il Protocollo di Intesa Roma Capitale – Sapienza Università di Roma per la riqualificazione dello Stadio Flaminio : È stato Approvato con delibera di Giunta l’accordo di cooperazione tra amministrazioni pubbliche con il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica della Sapienza Università di Roma finalizzato al recupero e alla valorizzazione dell’impianto sportivo “ Stadio Flaminio ” mediante la predisposizione di un piano di conservazione. Il Protocollo di Intesa è finalizzato allo studio approfondito dell’immobile ed ha come obiettivi: Presentare ...

Stadio Flaminio - intesa tra Comune di Roma e La Sapienza per la riqualificazione : ... rappresenta anche uno studio pilota da poter applicare in altri ambiti di interesse delle amministrazioni coinvolte' ha dichiarato l'Assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi Eventi Daniele ...

Montanari - l’Università di Bergamo per la riqualificazione di Roma : Si è svolta oggi in Campidoglio la conferenza “Muoversi lungo il Tevere per dare valore al territorio”, organizzata da Roma Capitale – Assessorato alla Sostenibilità Ambientale – con l’Università degli Studi di Bergamo. Durante l’incontro è stata presentata una proposta di riqualificazione e messa a sistema dei parchi di Villa Doria Pamphilj, Villa Borghese e […] L'articolo Montanari, l’Università di Bergamo per la ...