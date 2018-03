Roma | Ragazzi del Cinema America | “L’arena si sposta al Kennedy”

Mattarella premia 29 ragazzi 'Alfieri della Repubblica' : ci sono il più giovane di Retake Roma e il piccolo Ciro del sisma a Ischia : Continua a raccontare il mondo degli uccelli attraverso un sito che cura personalmente e che gli ha fatto meritare attenzione e premi. Stefano Martinangeli, 12/10/2003, residente a Cerveteri , Roma, -...

A Roma i ragazzi 'incontrano lo Spazio' grazie a Nespoli. Fedeli : 'Io in orbita? Soffro di vertigini' : Fedeli: ' Lo spazio non è adatto alle ragazze? Stereotipi non veri' 'Ci sono degli stereotipi sul fatto che la scienza non sia adatta alle ragazze, ma non è assolutamente vero. Molte ragazze hanno ...

Roma : si schiantano contro mezzo Anas - due ragazzi in codice rosso : Roma: sull’Aurelia auto si schianta contro mezzo dell’Anas in sosta. Due ragazzi in codice rosso Roma – Grave incidente nella Capitale ieri all’alba. Una vettura... L'articolo Roma: si schiantano contro mezzo Anas, due ragazzi in codice rosso su Roma Daily News.

Ermal Meta e Fabrizio Moro / Sanremo 2018 - oggi saranno a Roma - faranno una visita ai ragazzi di Amici? : Le polemiche sulla riammissione di Ermal Meta e Fabrizio Moro al Festival di Sanremo 2018 proseguono: il musicista Gabriele Ciampi si aggiunge al coro dei dubbiosi.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 11:56:00 GMT)

Roma violenta : ragazzino picchiato in metro da 8 minorenni : Roma: la Capitale è scossa da un altro episodio violento che ha come protagonisti dei ragazzini. Otto minorenni, tutti di età compresa tra i 15 ed i 17 anni, sono stati fermati per aver picchiato un coetaneo a bordo di un vagone della metropolitana. L'aggressione sarebbe avvenuta lo scorso 20 ottobre ma resa nota solo oggi, su un convoglio della Linea A, più precisamente nel tratto tra Numidio Quadrato e Subaugusta. La vittima, 16 anni, che ...

Roma - ragazzino massacrato di botte in metro : arrestati 8 minorenni : I giovani, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sono ritenuti responsabili di un violento pestaggio a un coetaneo avvenuto il 20 ottobre: la vittima riportò la frattura di una vertebra e diversi traumi

Roma - schianto in tangenziale nella notte : un morto e due ragazzi gravi : Perde il controllo del mezzo e si schiantano. È accaduto la scorsa notte a tre giovani a bordo di una Opel Agila intorno all'una sulla tangenziale est all'altezza della stazione Tiburtina in direzione ...

Neofascismi. Pajata e braccia tese : dai ragazzi-bene di Roma Nord alle periferie rabbiose - ecco l’anima nera della Capitale : “Roma è fascista”, gridano senza soluzione di continuità i gruppi di estrema destra alle manifestazioni, nelle sezioni, sui muri della periferia o allo Stadio Olimpico ogni maledetta domenica. Saranno i richiami all’Impero ancora vividi da parte della propaganda di regime, le effigi del Duce scolpite nei blocchi di travertino adagiati da quasi un secolo al Foro Italico o all’Eur, la suggestione di una marcia sulla città che in tanti – nei ...

Roma - non portateci via i ragazzi del cinema America! : di Federica Morrone Proprio mentre cominciava l’esperienza dei ragazzi del cinema America, mi sono trasferita a piazza San Cosimato con i miei figli. Il piccolo ha la stessa età della meravigliosa iniziativa, è abituato, fin da neonato, ad addormentarsi nelle sere d’estate con il piacevole suono del cinema di qualità che entra dalle finestre spalancate. Questi ragazzi sono un esempio di intraprendenza e di umiltà, animati da uno slancio ...

Sabrina Ferilli scrive alla Raggi : 'Da Romana sono offesa : autorizzi i ragazzi del Cinema America' : ' Cara Sindaca, l'esproprio che sta avvenendo nei confronti dei ragazzi del Cinema America è un atto gravissimo e senza alcun precedente nella nostra città ' . Lo scrive Sabrina Ferilli in una lettera ...

Ragazzi Cinema America per riaprire il Cinema Troisi di Roma : Oggi, presso il Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione di Roma Capitale, è stato finalmente firmato il contratto con canone “agevolato” e di autorecupero per la concessione dell’immobile per 12 anni. Ora il Cinema Troisi è pronto per iniziare i lavori con apertura prevista il 31 Ottobre 2018. La firma è avvenuta dopo 1789 giorni dalla […] L'articolo Ragazzi Cinema America per riaprire il Cinema Troisi di Roma sembra essere il ...

RAGAZZI CINEMA AMERICA - Firmato contratto per Cinema Troisi con Roma Capitale : ... l'associazione "Piccolo Cinema AMERICA" ha raccolto durante l'estate circa 30 mila euro di donazioni dal pubblico di Piazza San Cosimato, dal Web e da personalità del mondo dello spettacolo. Inoltre ...

Roma - ragazzina 15enne si sente male al liceo per abuso di alcol : Roma, 24 gennaio 2018 - Un liceo Romano ancora nella bufera. Una studentessa 15enne si è sentita male per abuso di alcol al liceo Russell, dove si tiene la settimana di didattica alternativa. La ...

Roma. Teatro Cometa Off : torna la grande storia raccontata ai ragazzi : torna al Teatro Cometa Off di Roma il 25 e 26 gennaio “ProjectScuola-III Edizione” la rassegna teatrale dedicata agli studenti, a cura dell’Associazione Ariadne – Compagnia Teatro A. Due matinée che vedranno in scena lo spettacolo per ragazzi “Ascolta, Israele”…Continua a leggere →