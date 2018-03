Roma | Monchi | Godiamoci il passaggio in Champions e dimostriamo che siamo

Monchi : “orgoglioso di vedere la Roma tra le prime otto d’Europa” : “Sono orgoglioso di vedere la Roma tra le prima otto d’Europa”. Queste le parole del direttore sportivo della Roma, Monchi, a due giorni dalla qualificazione dei giallorossi ai quarti di finale di Champions League. “Dopo l’adrenalina del passaggio del turno in Champions, dobbiamo dimostrare di essere cresciuti andando a fare risultato contro il Crotone, su un campo complicato -aggiunge Monchi a Roma Radio-. Cinque ...

Roma - Monchi : 'Complicato fare mercato. Alisson di livello mondiale - Dzeko importante per il presente' : Non so se è il miglior portiere del mondo, però è sicuramente un portiere di altissimo livello, non a caso è il titolare della nazionale brasiliana e della Roma. Sono contento che sia qui con noi'. ...

Roma - Monchi prova a blindare Alisson. Piace a Liverpool e Monaco : Nessuna clausola, ma la voglia e l'esigenza di rinnovare il contratto di Alisson al più presto perché le big d'Europa si stanno facendo sotto. Su tutte il Liverpool, che qualche settimana fa aveva ...

Monchi : 'Nessuna clausola nel contratto di Alisson : resterà alla Roma. Schick? Non è una gara decisiva - ma...' : Prima della sfida contro il Torino, il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato del futuro di Alisson e non solo ai microfoni di Premium Sport : 'Dobbiamo prendere d'esempio la Juve contro il Tottenham? Noi abbiamo la mentalità e le qualità per fare quel tipo di prestazioni. gara decisiva per Schick? Non è decisiva ma è una gara ...

Roma - Monchi : 'Raiola ci ha offerta Balotelli a gennaio' : NAPOLI - ' La società ha grande fiducia nell'allenatore. È pronto per continuare la strada che abbiamo deciso di intraprendere quest'estate. Questo è il momento di stare uniti' : così il ds della Roma,...

Roma - addio ad Alisson? Monchi ha deciso : il nuovo portiere arriverà dalla Liga Spagnola : Roma, addio ad Alisson? Monchi ha deciso: il nuovo portiere arriverà dalla Liga Spagnola Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, addio AD ALISSON- La Roma guarda al presente, ma anche al futuro. Dopo le ultime indiscrezioni di mercato, le quali continuano a confermare il potenziale addio di Alisson a fine stagione, la società giallorossa sarebbe pronta a ...

Roma in missione per il nuovo Alisson : Monchi fiuta l'affare Johansson VIDEO : La Roma non smette di cercare affari in giro per il mondo . Perché la caratteristica del ds Monchi è sempre quella: caccia ai talenti, occasioni a costi contenuti. E il prossimo nome può arrivare dalla Svezia per la porta giallorossa, dove Alisson sta ...

Roma - Pallotta è una furia : lo sfogo con la squadra e la “convocazione” di Monchi : Pallotta furioso. La Roma non convince i tifosi e neanche il suo presidente, il quale ha notato una squadra molle, senza attributi. “Manca la grinta”, avrebbe detto Pallotta secondo quanto rivelato dal Messaggero. Ma non è tutto, il presidente della Roma ha immediatamente convocato Monchi a Boston per un confronto. Quanto mostrato in campo dalla Roma nelle recenti uscite non è soddisfacente, manca un aspetto importante del gioco ad ...