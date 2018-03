Roma Il 17 marzo si parla della Carta e del nuovo Statuto della città

Irish Film Festa 2018 - il programma : a Roma dal 21 al 25 marzo : Torna per l'undicesimo anno a Roma, presso la Casa del Cinema, l'Irish Film Festa, festival interamente dedicato al cinema irlandese. In corso dal 21 al 25 marzo 2018, promette un interessante programma che sviscererà il meglio della cinematografia locale tra corti, lungometraggi e cinema d'animazione. Diretta da Susanna Pellis, la maniFestazione porterà titoli in anteprima quali Song of Granite di Pat Collins, ...

Ascolti TV | Martedì 13 marzo 2018. Roma – Shakhtar Donetsk 19.3% - E’ Arrivata la Felicità 11.7%. DiMartedì 8.2% - CartaBianca 5.5% : Roma - Shakhtar Donetsk Su Rai1 E’ Arrivata la Felicità ha conquistato 2.821.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Roma – Shakhtar Donetsk ha raccolto davanti al video 5.243.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.919.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Italia 1 Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 ha ...

Ascolti tv ieri - È arrivata la felicità vs Roma – Shakhtar Donetsk | Dati Auditel 13 marzo 2018 : Come sono anDati gli Ascolti tv del martedì appena trascorso? Le vicissitudini di Orlando e Angelica, protagonisti di ‘È arrivata la felicità‘ su Rai 1 avranno avuto la meglio sulla partita di Champions League (Roma vs Shakthar) offerta da Canale 5? O ci saranno state sorprese in tema di share? Non ci resta che scoprirlo grazie a tutti i Dati Auditel di ieri, 13 marzo 2018. Ascolti tv ieri, 13 marzo RAI 1. Cambi di acconciatura nella ...

‘Keep Clean and… ?’ : convegno a Roma giovedì 15 marzo alle ore 12 : L’AICA, Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare vi invita a scoprire le novità 2018 di ‘Keep Clean and…?’. La conferenza stampa di presentazione è prevista per giovedì 15 marzo 2018 alle ore 12. Interverranno: On. Barbara Degani (Sottosegretario Ministero Ambiente) Roberto Cavallo (eco-atleta) Lucia ...

Roma-Shakhtar Donetsk diretta tv e live streaming gratis - dove vedere il match di Champions League oggi 13 marzo : Per gli abbonati a Mediaset Premium , il canale dedicato a questa sfida sarà Premium Sport HD , oltre che il servizio streaming sulla piattaforma dedicata, Premium Play, e sul sito sportmediaset.it ...

Stasera TV Streaming Diretta 13 marzo : Roma-Shakhtar Canale 5 : Stasera in tv guida Streaming Canale 5 Roma-Shakhtar, Italia 1, Rete 4 13 marzo 2018 Come detto, su Canale 5 dalle 20.40 spazio al grande calcio: ritorno degli ottavi di finale di Champions League ...

Il 20 marzo a Roma il Patto Federativo a tutela degli anziani : Roma, 12 mar. , askanews, Martedì 20 marzo il Patto Federativo a tutela degli anziani organizza a Roma il Convegno 'I nonni nella società attuale'. La manifestazione, che si svolgerà a partire dalle ...

ENEA - il 13 marzo a Roma tappa finale del roadshow per l'efficienza energetica : Teleborsa, - Si concluderà domani, martedì 13 marzo a Roma la tappa finale del tour " Efficienza energetica on the road ". Si tratta della prima campagna di informazione itinerante dell' ENEA in 10 ...

ENEA - il 13 marzo a Roma tappa finale del roadshow per l'efficienza energetica : Si concluderà domani, martedì 13 marzo a Roma la tappa finale del tour " Efficienza energetica on the road ". Si tratta della prima campagna di informazione itinerante dell' ENEA in 10 città italiane ...

Roma : domani 13 marzo la conferenza “Attualità in uro-oncologia” : Si parlerà di “Attualità in uro-oncologia” alla conferenza di domani, martedì 13 marzo, che si terrà alle ore 18, presso la sede dell’Accademia Lancisiana in Borgo S. Spirito 3, Roma. Una conferenza a due voci a cui interverranno la professoressa Cora Sternberg, Direttore UOC Oncologia, Az. Ospedaliera San Camillo-Forlanini con una relazione su “Nuovi orizzonti del carcinoma prostatico avanzato” e il professor Vito ...

La fine dell’assedio di Roma il 12 marzo 538 : Era il 12 marzo 538 quando finì l’assedio di Roma che vide contrapporsi i bizantini agli ostrogoti. Durò un intero anno la guerra che mise in evidenza le grandi doti del generale Belisario, capace di sconfiggere gli avversari nonostante l’inferiorità numerica dei soldati a disposizione. Oltre trentamila gli ostrogoti giunti alle porte di Roma per […] L'articolo La fine dell’assedio di Roma il 12 marzo 538 proviene da ...

Roma. Il 15 marzo appuntamento con i musei da toccare : musei da toccare, progetto di accessibilità e fruizione dell’arte per visitatori con disabilità nei musei comunali di Roma, propone anche

Emilia Romagna Prorogata Allerta Arancione Rischio Idraulico 12 Marzo 2018 : L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile Emilia Romagna ha emesso il seguente avviso di criticità: Allerta Arancione per piene dei fiumi le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FE, RN, FC, per frane e piene di corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, […]

Eventi a Roma – Domenica 11 Marzo 2018 : Eventi a Roma – Domenica 11 Marzo 2018 Nel sottosuolo con Dostoevskij al Teatro Belli, PiazzaSant’Apollonia 11 oggi ore 17.30, tel. 899.884468. “Il topo del sottosuolo”,... L'articolo Eventi a Roma – Domenica 11 Marzo 2018 proviene da Roma Daily News.