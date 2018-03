Roma | i volontari di ' Tappami' in azione | ' Ecco come si riparano le buche'

Casamica Onlus cerca volontari a Roma : Casamica Onlus – organizzazione di volontariato che da oltre 30 anni accoglie i malati costretti a spostarsi in altre città per sottoporsi a cure e... L'articolo Casamica Onlus cerca volontari a Roma su Roma Daily News.

Roma - vigilante sparò e uccise il rapinatore in fuga : 'Fu omicidio volontario' : L'appello: chiamate la polizia, chiamate. E poi una serie di colpi, cinque spari, contro i tre rapinatori in fuga, di cui uno centrato e ucciso sul colpo, e un altro colpito di striscio. S'aspettava ...

Maltempo - in Emilia Romagna neve e ghiaccio : 350 volontari e 82 squadre : Oltre 350 volontari per 82 squadre attive dal 21 febbraio ad oggi. Sono le forze messe in campo dall’Agenzia regionale di Protezione civile dell’Emilia Romagna per contrastare i disagi causati dal Maltempo che sta colpendo, soprattutto in queste ore, l’Emilia-Romagna.Il presidente della Regione Bonaccini ha chiesto lo stato di mobilitazione del servizio nazionale della Protezione civile per far fronte a eventuali ulteriori necessità di ...

Roma. Minorenni stranieri non accompagnati volontari a quota 400 : Sale a 400 il numero dei tutori volontari per Minorenni stranieri non accompagnati che hanno completato la formazione, nell’ambito di

Maltempo - nevicata ai Castelli Romani : volontari e mezzi in azione : La Sala Operativa Permanente dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio ha coordinato questa mattina le operazioni di pulizia delle strade provinciali e comunali dopo la lieve nevicata che ha coinvolto il territorio dei Castelli Romani. In particolare, sono state 12 le associazioni di volontariato con circa 50 volontari ad entrare in azione con mezzi spazzaneve e spargisale. I Comuni interessati sono stati Rocca Priora, Genzano, ...

Roma. Le Guardie zoofile volontarie vigileranno sulle aree verdi : Ci saranno le Guardie zoofile volontarie a garantire la vigilanza ambientale di parchi urbani e aree verdi e a integrazione

Ambiente - smog : 750 volontari monitorano livelli a Brescia - Milano e Roma : volontari operativi contro l’emergenza smog: preoccupati dagli allarmi rilanciati da Bruxelles, si sono attivati da oggi a Milano, Roma e Brescia per monitorare il livello di inquinamento delle loro città. All’iniziativa, No2, no grazie – stop ai diesel in citta’, promosso da Cittadini per l’Aria per misurare il biossido di azoto, partecipano circa 750 volontari, che rileveranno lo smog con centraline autofinanziate ...

Baldassarre : “Prosegue all’insegna della partecipazione il percorso di formazione per volontari #RomaAiutaRoma” : “Prosegue il percorso di formazione per volontari #RomaAiutaRoma, all’insegna dell’ascolto e della partecipazione. Dopo l’esordio del 19 gennaio, la Sala della Protomoteca del Campidoglio si è nuovamente riempita. Ringrazio relatori e partecipanti, che hanno reso possibile un altro pomeriggio di crescita collettiva”, così l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre. “Sono stati affrontati temi […] L'articolo ...