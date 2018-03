Roma Euroma2 | torna il “Progetto Young”

Roma : dissesti stradali - ponte EuRoma2 a rischio chiusura : SARA’ VERIFICATA LA STATICITA’ DEL CAVALCAVIA CHE FIANCHEGGIA EURoma2, rischio chiusura PER UN MESE Roma – Ancora problemi di dissesto stradale per via Paride Stefanini.... L'articolo Roma: dissesti stradali, ponte EuRoma2 a rischio chiusura su Roma Daily News.