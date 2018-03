Roma Dal 15 al 18 marzo la festa del libro

Roma - Montanari 'Nuovi alberi stradali per compensare quelli abbattuti' : 'È stata aggiudicata e avviata dal Dipartimento di Tutela Ambientale di Roma Capitale la gara per la fornitura in opera di alberi stradali. Si tratta di piante alte dai 3 metri in su che dovranno ...

A Roma +20% incidenti stradali mortali; Piano anti-buche : 2 mesi per normalità; Scienza invade Roma con 'Eureka' : LA Scienza invade Roma: AL VIA 'EUREKA! IN BIBLIOTECA' Sara' dedicato all'astrofisico Stephen Hawking, scomparso oggi all'eta' di 76 anni, il festival 'Eureka! In biblioteca', che dal 21 marzo al 22 ...

Montanari: Impegnati nella cura e nella rigenerazione dell'immenso patrimonio arboreo di Roma Roma – Pinuccia Montanari, Assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale, ha rilasciato...

Irish Film Festa 2018 - il programma : a Roma Dal 21 al 25 marzo : Torna per l'undicesimo anno a Roma, presso la Casa del Cinema, l'Irish Film Festa, festival interamente dedicato al cinema irlandese. In corso dal 21 al 25 marzo 2018, promette un interessante programma che sviscererà il meglio della cinematografia locale tra corti, lungometraggi e cinema d'animazione. Diretta da Susanna Pellis, la maniFestazione porterà titoli in anteprima quali Song of Granite di Pat Collins, ...

Prezzi dei biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma - in prevendita per fanclub e TIDAL : come acquistarli : Con la partenza della prima prevendita esclusiva sono stati finalmente ufficializzati i Prezzi dei biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma, in concerto il 6 luglio a San Siro e l'8 luglio all'Olimpico con le due date italiane del loro nuovo On The Run Tour 2. Dalle ore 10:00 di mercoledì 14 marzo è partita infatti la prima prevendita dei biglietti per Beyoncé e Jay-Z in Italia, acquistabili per gli iscritti al sito Beyoncé.com e per gli ...

Roma-Shakhtar dalle ore 20.45 La Diretta i giallorossi a caccia della rimonta : La Roma è chiamata questa sera all'Olimpico a ribaltare la sconfitta subita in Ucraina per 2-1. I giallorossi si qualificano vincendo per 1-0 o, nel caso di gol avversari, con almeno due gol di scarto,...

Roma-Shakhtar - formazioni e diretta di Champions dalle 20.45 : Caccia ai quarti nel ritorno dell'Olimpico: obbligatorio vincere , e non prendere gol, Roma-Shaktar live, azioni e gol in diretta Roma-Shakhtar in tv, dove vedere la Champions in chiaro Champions ...

Roma: Identificati dai Carabinieri ricettatori e collezionisti senza scrupoli Roma – I Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato 37...

Come acquistare i biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma - date e modalità di tutte le prevendite : Subito dopo l'annuncio delle due date italiane dell'On The Run Tour è partita tra i fan dei Carter la preparazione alla corsa all'acquisto dei biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma: le prevendite per i concerti del 6 luglio allo stadio San Siro e dell'8 luglio allo Stadio Olimpico partono a strettissimo giro, con un diritto di prelazione per gli iscritti al sito di Beyoncé, gli abbonati a TIDAL e gli iscritti a My Live Nation. La ...

La #Marijuana in vendita dal tabaccaio. A Roma ora si può comprare insieme a sigarette e caramelle : Il tabaccaio Romano si arricchichisce di nuovi prodotti ed ecco che nella Capitale è ora possibile acquistare anche la marijuana oltre alle sigarette comuni, ai biglietti dell’autobus e alle caramelle. Sì avete capito bene, la cannabis è ora legale, ma si parla di quella light o meglio di quella con Thc al di sotto dello 0,2%, e che può essere acquistata anche in tabaccheria. Un modo per rendere più accessibile lo spinello, ma quello che ...

Roma – piano sicurezza per Roma-Shakhtar. Attesi 800 tifosi ospiti Roma – Questa mattina si è svolto il tavolo tecnico, presieduto dal Questore Guido Marino,...

Boniek : 'La Roma passerà ai quarti - poi vorrei la Juve. DiFra bravo ad uscire dal periodo buio' : Per me è uno dei migliori centrocampisti al mondo, è chiaro che nei suoi confronti ho pretese alte. Strootman sta recuperando, sta facendo bene ora, ma il mio giudizio su di lui deve essere diverso ...

Su quali strade vedremo la 'macchina tappabuche' messa in campo dal comune di Roma : È stata già testata nell'autunno 2016 la macchina tappa-buche che nei prossimi giorni il Campidoglio utilizzerà nel programma di lavori varato dopo l' ondata di maltempo che in dieci giorni, tra neve, ...

