Roma Birra Peroni e mytaxi per il 6 Nazioni

Roma - nella birra artigianale una seconda possibilità : ecco il birrificio dei detenuti che recupera gli scarti di cibo : “AranCoella come Regina Coeli, no?”. Mirko sorride mentre mostra le etichette che sta per mettere sulle bottiglie di birra. È uno dei ragazzi che lavorano al birrificio “Vale La Pena”, un progetto di inclusione e di inserimento lavorativo per detenuti realizzato a Roma dalla onlus Semi di Libertà. Inizialmente finanziato dal ministero dell’Istruzione e da quello di Giustizia, ha alla base l’idea di avviare un’impresa “che si autosostenti”. ...

Patate aRomatizzate alla #birra : al forno croccanti e al sentore di luppolo : Oggi vi proponiamo una ricetta per stupire tutti i vostri amici. Si tratta di un contorno veramente delizioso, facile da fare e con una cottura al forno per avere delle Patate croccanti fuori e morbide dentro. Si consiglia di preparare la sera prima, così da lasciare marinare le Patate almeno tutta la notte. Laviamo bene le nostre Patate, e le tagliamo a listarelle come per fare le Patate fritte o a spicchi. Mettiamo poi in un recipiente ...

InfoCamere - bionda - rossa - scura : tutti pazzi per la birra. Milano - Torino e Roma tra i maggiori produttori : bionda, scura, non filtrata, doppio malto, fruttata o amarognola. Per ogni pasto, palato, umore ed esigenza c'è una birra diversa e, per appagare la propria sete, gli italiani si sono messi all'opera. ...