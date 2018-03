Roma | Alisson | “voglio diventare uno dei più grandi portieri”

Roma - Monchi : 'Complicato fare mercato. Alisson di livello mondiale - Dzeko importante per il presente' : Non so se è il miglior portiere del mondo, però è sicuramente un portiere di altissimo livello, non a caso è il titolare della nazionale brasiliana e della Roma. Sono contento che sia qui con noi'. ...

Il muro e il bomber La Roma cerca i quarti con Alisson e Dzeko : Roma - La missione quarti di finale parte da Alisson e arriva a Dzeko. Passando per Di Francesco che nell'occasione farà indossare alla sua Roma l'abito di gala. Il portiere è chiamato a blindare la ...

Roma - Sant'Alisson dagli una mano tu : È più esaltante sapere che il tuo portiere è costantemente il migliore in campo oppure è più deprimente constatare che il tuo portiere è sempre tanto , troppo..., impegnato? Cioè, meglio avere un ...

Roma - Monchi prova a blindare Alisson. Piace a Liverpool e Monaco : Nessuna clausola, ma la voglia e l'esigenza di rinnovare il contratto di Alisson al più presto perché le big d'Europa si stanno facendo sotto. Su tutte il Liverpool, che qualche settimana fa aveva ...

Roma-Torino - le pagelle : Alisson inappuntabile - Florenzi e Radja da applausi : De Rossi torna bomber, Nainggolan uomo dell'assist, Schick crescita lenta. Manolas si 'stacca' su tutti. E poi c'è sempre la mano di Alisson, un custode. Alisson 7,5 La manona sbuca sempre quando meno ...

Diretta/ Roma-Torino - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Alisson salva su Iago Falque e Acquah : Diretta Roma Torino streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo che apre la 28giornata di Serie A.

Roma - Monchi : 'Alisson non ha clausole - speriamo possa restare molti anni' : Nel programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport il direttore sportivo della Roma Monchi ha dichiarato: 'Dobbiamo prendere d'esempio la Juve contro il Tottenham? Noi abbiamo la mentalità e le qualità per fare quel tipo di prestazioni. Gara ...

Roma-Torino 0-0 in diretta : risultato LIVE. Gran parata di Alisson su Iago Falque : Roma-Torino 0-0 IL TABELLINO Roma , 4-3-3, : Alisson; Florenzi, Manolas, Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Under, Schick, El Shaarawy. Torino , 4-3-3, : Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, ...

Diretta/ Roma-Torino (risultato live 0-0) streaming video e tv : Alisson salva su Iago Falque e Acquah : Diretta Roma Torino streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo che all'Olimpico apre la 28^ giornata di Serie A(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 21:25:00 GMT)

Monchi : 'Nessuna clausola nel contratto di Alisson : resterà alla Roma. Schick? Non è una gara decisiva - ma...' : Prima della sfida contro il Torino, il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato del futuro di Alisson e non solo ai microfoni di Premium Sport : 'Dobbiamo prendere d'esempio la Juve contro il Tottenham? Noi abbiamo la mentalità e le qualità per fare quel tipo di prestazioni. gara decisiva per Schick? Non è decisiva ma è una gara ...

Roma - Gerson : 'Devo ancora migliorare. Alisson? Il portiere più forte del mondo' : La vittoria del San Paolo potrebbe segnare un punto di svolta, nella stagione della Roma, chiamata a due impegni importanti nel giro di pochi giorni: contro il Torino in campionato e subito dopo con ...

Roma - Gerson : 'Ora abbiamo cambiato testa. E su Alisson...' : Ecco le parole rilasciate da Gerson a Sky Sport Partiamo dalla scomparsa di Astori. Come la state vivendo? Non ci sono parole. Io non ho giocato con lui, però è stato un compagno di De Rossi, Nainggolan, Florenzi. Lo spogliatoio è un po' ...

Roma - Gerson sfida il Torino : 'Vendichiamo la Coppa Italia. Alisson? Il portiere più forte del mondo' : Il mancino brasiliano, che può essere impiegato sia a centrocampo che in attacco, ha parlato in esclusiva a Sky Sport, partendo da Davide Astori e la sua tragica, prematura scomparsa: "Non ci sono ...

Roma - da Dzeko a Alisson : Di Francesco e la rinascita giallorossa : Una vittoria che ha il sapore della rinascita. Netta, voluta, meritata. Quattro gol in trasferta al Napoli capolista per ritrovare il sorriso e per dare una scossa importante al campionato. Dopo il ...