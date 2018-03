Rocco Hunt a Sanremo Young in Nu juorno buono col suo omonimo e concittadino | video del

optimaitalia

(Di giovedì 15 marzo 2018)ha incontrato un giovane cantautore, suo, per duettare insieme in Nu journo, brano con cui arrivò al primo posto nella sezione Nuove Proposte al Festival di2014.Sul palco della semifinale di, in onda eccezionalmente mercoledì 14 marzo su Rai1, si sono incontrati due salernitani: da un lato il rapper che ha trovato la grande popolarità sul palco dell'Ariston con una canzone sulla Terra dei Fuochi, dall'altro un giovane cantautore appena adolescente ma già capace di scrivere musica e testi delle sue canzoni.Il giovane concorrente, come sempre sul palco con la sua chitarra, ha incontrato il suopiù celebre - che è anche tra i giudici dell'Academy di- tessendone le lodi.a Salerno è un'icona, se non lo conosci non sei nessuno. Da quando ha vinto le Nuove ...